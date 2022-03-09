Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu! 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, “Görevden ayrılan arkadaşlarımızı futbolun ve camianın dışında tutmayacağız. Onlarla diyalogumuz ve eğitim konusundaki işbirliğimiz devam edecek” diyor. Bu işbirliği nasıl olur, bilemem. O listedeki birçok hakemin kırgın ve küskün olacaklarını düşünüyorum. Bu bir kopuştur.