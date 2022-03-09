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Süper LigNihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu! 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı
HaberlerSüper Lig Haberleri Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu! 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı
• 09 Mart 2022 - 14:08 • Son Güncelleme:

Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu! 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Dün aralarında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin görevine son veren MHK'de Başkan Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ilk kez açıklamalarda bulundu.

• 09 Mart 2022 - 14:08 • Son Güncelleme:
1Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı
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12 hakemin sezon sonuna dek görev almayacağını açıklamasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk açıklamasını Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye yaptı. İşte Ferhat Gündoğdu'nun sözleri:

2Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuştum. Şok yaratan radikal kararı “Performans, yıpranma ve gençleştirme” gerekçeleriyle aldıklarını söyledi.

3Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Bir anda işsiz kalanlar için de “Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir” dedi. Daha fazla konuşamadık. Onu zorlamadım.

4Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, “Görevden ayrılan arkadaşlarımızı futbolun ve camianın dışında tutmayacağız. Onlarla diyalogumuz ve eğitim konusundaki işbirliğimiz devam edecek” diyor. Bu işbirliği nasıl olur, bilemem. O listedeki birçok hakemin kırgın ve küskün olacaklarını düşünüyorum. Bu bir kopuştur.

5Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Merkez Hakem Kurulu’nun sezonun bitimine 10 hafta kala aldığı karar, Türk futbolunda “tepeden inme” bir depremin sonucudur. Dipten gelen dalga değil, üstten gelen bir darbe! FİFA’daki gururumuz Cüneyt Çakır, ülkenin en iyi hakemi Fırat Aydınus ve yıllardır futbolun yükünü çeken usta hakemler bir kalemde silinip atılmıştır.

6Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Listedeki hakemlerin çoğu profesyonel. Hayatlarının en az 5 yılını 10 bin liradan 50 bin liraya kadar değişen aylık gelirle yaşadılar. Ailece yaşam standartları yükseldi. Çocuklarını büyütenler var. Onların eğitim harcamalarını karşılama, kariyer sonrası günlere hazırlanma şansını da kaybettiler. Vicdanları rahatsız eden bir durum. Çok yazık!

7Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yaptığı açıklama ile sezonun geri kalanında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek gibi isimlere Süper Lig 'de görev verilmeyeceğini açıklamıştı.

8Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

NTV Spor'un özel haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı.

9Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.

10Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

11Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

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