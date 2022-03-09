Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu! 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı
Dün aralarında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin görevine son veren MHK'de Başkan Ferhat Gündoğdu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ilk kez açıklamalarda bulundu.
12 hakemin sezon sonuna dek görev almayacağını açıklamasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk açıklamasını Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye yaptı. İşte Ferhat Gündoğdu'nun sözleri:
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, “Görevden ayrılan arkadaşlarımızı futbolun ve camianın dışında tutmayacağız. Onlarla diyalogumuz ve eğitim konusundaki işbirliğimiz devam edecek” diyor. Bu işbirliği nasıl olur, bilemem. O listedeki birçok hakemin kırgın ve küskün olacaklarını düşünüyorum. Bu bir kopuştur.
Merkez Hakem Kurulu’nun sezonun bitimine 10 hafta kala aldığı karar, Türk futbolunda “tepeden inme” bir depremin sonucudur. Dipten gelen dalga değil, üstten gelen bir darbe! FİFA’daki gururumuz Cüneyt Çakır, ülkenin en iyi hakemi Fırat Aydınus ve yıllardır futbolun yükünü çeken usta hakemler bir kalemde silinip atılmıştır.
Listedeki hakemlerin çoğu profesyonel. Hayatlarının en az 5 yılını 10 bin liradan 50 bin liraya kadar değişen aylık gelirle yaşadılar. Ailece yaşam standartları yükseldi. Çocuklarını büyütenler var. Onların eğitim harcamalarını karşılama, kariyer sonrası günlere hazırlanma şansını da kaybettiler. Vicdanları rahatsız eden bir durum. Çok yazık!
NTV Spor'un özel haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.