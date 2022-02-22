Nihal Candan'dan kıyafetsiz paylaşım! Saçları yapılırken...

Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine karşılık, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunda bulunmuştu.