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MagazinNihal Candan'dan kıyafetsiz paylaşım! Saçları yapılırken...
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• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:

Nihal Candan'dan kıyafetsiz paylaşım! Saçları yapılırken...

İşte Benim Stilim isimli moda programı ile ünlenen ve kardeşi Bahar Candan ile birlikte açıklamaları ve paylaşımlarıyla olay olan Nihal Candan, şimdilerde sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Her gün hayatından kesitler paylaşan Nihal Candan'dan bu defa kıyafetsiz bir paylaşım geldi.

• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Nihal Candandan kıyafetsiz paylaşım Saçları yapılırken...
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Magazin gündeminde sık sık yer alan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda İzzet Yıldızhan'la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, bu kez kıyafetsiz paylaşımıyla olay oldu.

2Nihal Candandan kıyafetsiz paylaşım Saçları yapılırken...

Gün içinde pek çok hikaye paylaşımı yapan Nihal Candan'ın spor salonunda spor yaptığı görüntüler ilgi odağı oldu.

3Nihal Candandan kıyafetsiz paylaşım Saçları yapılırken...

Candan'ın spor sonrası yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşırttı.

4Nihal Candandan kıyafetsiz paylaşım Saçları yapılırken...

Fenomen isim, saçları yapılırken kendisini kıyafetsiz olarak videoya çekti.

5DÜŞMEK ÜZERE OLAN HAVLUYLA POZ VERDİ

DÜŞMEK ÜZERE OLAN HAVLUYLA POZ VERDİ

Candan, üzerinden düşmek üzere olan bir havluyla poz verdiği anları sosyal medyasında saniye saniye yayınladı.

6Nihal Candandan kıyafetsiz paylaşım Saçları yapılırken...

Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine karşılık, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunda bulunmuştu.

7Nihal Candandan kıyafetsiz paylaşım Saçları yapılırken...

Fenomen isim ayrıca yine Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Kostümlerim Gülşen'in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?'' notunu düşmüştü.

8Nihal Candandan kıyafetsiz paylaşım Saçları yapılırken...

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