• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
Nihal Candan'dan kıyafetsiz paylaşım! Saçları yapılırken...
İşte Benim Stilim isimli moda programı ile ünlenen ve kardeşi Bahar Candan ile birlikte açıklamaları ve paylaşımlarıyla olay olan Nihal Candan, şimdilerde sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Her gün hayatından kesitler paylaşan Nihal Candan'dan bu defa kıyafetsiz bir paylaşım geldi.
• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
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Magazin gündeminde sık sık yer alan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda İzzet Yıldızhan'la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, bu kez kıyafetsiz paylaşımıyla olay oldu.
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Candan'ın spor sonrası yaptığı paylaşım ise takipçilerini şaşırttı.
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