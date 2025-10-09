Niğde trafiği rahatlayacak! Merakla beklenen projede sona gelindi
Kaynak : İHA
Niğde'de merakla beklenen Tek Yön Projesi'nde sona gelindi. Yol ve altyapı çalışmaları tamamlanırken, 11 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla yeni trafik düzeni devreye giriyor. Şehir içi trafiği rahatlatması beklenen proje ile ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.
Niğde’de şehir içi trafiğini kökten rahatlatması beklenen ve uzun süredir merakla beklenen Tek Yön Projesi’nde yol inşaatları tamamlandı. Peyzaj düzenlemeleri dışındaki tüm ana çalışmaların bitirilmesiyle birlikte, Niğde'nin ulaşımında yeni bir dönem resmen başlıyor.
11 Ekim Cumartesi sabahı saat 07.00 itibarıyla, Derbent Kavşağı yönünden İmam Hatip Meydanı'na olan kısım Dr. Sami Yağız caddesinden, İmam Hatip Meydanı'ndan Derbent Kavşağı yönüne kadar olan kısım ise Süleyman Fethi caddesinden, tek yön olarak işlemeye başlayacak.
Projenin yol yapım ve altyapı çalışmaları büyük bir hızla tamamlanırken, Niğde Belediyesi ekipleri çalışmalarını son aşamaya taşıdı. Trafiğin akıcı hale gelmesi için kilit rol oynayan temel düzenlemeler bitirildi. Gelinen noktada, yeni trafik düzeninin başlamasına engel teşkil etmeyecek şekilde, geriye yalnızca peyzaj düzenlemeleri kaldı.
Projenin tamamlanma aşamasında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Yıllar süren planlamanın ve büyük bir emek harcanan inşaat sürecinin sonuna geldik. Çalışmalarımız sırasında çevrede yaşayan komşularımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ancak trafiğimizin akıcı hale gelmesi için bu büyük dönüşüm kaçınılmazdı" dedi.
Başkan Özdemir, projenin şehrin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "11 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla Niğde'miz, modern ve akıcı bir şehir içi trafiğine kavuşacak. Şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.