Niğde trafiği rahatlayacak! Merakla beklenen projede sona gelindi

Başkan Özdemir, projenin şehrin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "11 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla Niğde'miz, modern ve akıcı bir şehir içi trafiğine kavuşacak. Şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.