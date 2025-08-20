Nevşehir’de Patates Günleri Fuarı başladı

3

Nevşehir'de 20 binin üzerinde kayıtlı çiftçi olduğunu ifade eden Nevşehir Valisi Ali Fidan da konuşmasında, Nevşehir'in turizmin yanı sıra tarım alanında da başarılı çalışmalara imza atılan bir yöre olduğunun altını çizdi. Vali Fidan "Geçen yıl 2024 yılı verileri ile baktığımızda ilimizde 115 bin dekar alanda yaklaşık 400 bin ton patates üretilmiş. Bu yönüyle Nevşehir, ülkemizde yedinci sırada. Patates arzı anlamında ve gıda güvenliği anlamında tedarik zincirinin sağlanması, sofralara ve tüketiciye bakan yönüyle de Nevşehir önemlidir. Yaklaşık bin 320 civarında doğal depoda 2 milyon tona yakın patates depolanıyor. Geçen yıl 30 bin ton yemeklik 14 bin ton işlenmiş, bin 295 ton tohum olmak üzere ilimiz ihracatında da patates birinci sırada yer aldı. Yaklaşık 1.4 milyar liralık ihracat gerçekleştirildi. Patates, Nevşehir için böyle önemli bir üründür" diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her ilde dört kritik sektörün tespit edildiğini aktaran Fidan, "İlimizde tespit edilen dört alandan birisi de dondurulmuş patates ve patatesten üretilecek mamullerle ilgili bir teşvik programı var. Yakın süreçte sektör temsilcileriyle bir araya gelip teşviklerle ilgili toplantı yapacağız" dedi.