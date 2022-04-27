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MagazinNesrin Cavadzade'den şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor!
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• 27 Nisan 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade'den şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor!

Üç Kuruş dizisiyle ekranlarda olan Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te muhabirlerle sohbet etti. Gökhan Alkan ile uzun süredir birlikte olan ve nikah masasına oturması beklenen Cavadzade, hem kariyeri, hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

• 27 Nisan 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:
1Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor
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Gökhan Alkan ile uzun süredir birlikte olan ve nikah masasına oturması beklenen Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te muhabirlerle sohbet etti. Güzel oyuncu Cavadzade, hem kariyeri, hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evlilik sorularına da böyle yanıt verdi...

2Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çifti, son olarak doğum günü pozlarıyla gündeme gelmişti.

3Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Güzel oyuncu, 8 Aralık tarihinde doğan sevgilisi için organize ettiği kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

4Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Partide Alkan takım elbisesi ve papyonuyla dikkat çekerken; Cavadzade'nin ışıltılı beyaz elbisesi çok beğenilmişti. Oyuncu çiftin kıyafet seçimleri hayranları tarafından "Nikah öncesi prova gibi" yorumları yapılmıştı.

5Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Nesrin Cevadzade, son olarak Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, yakın zamanda final yapacak dizisinin ardından dinleneceğini söyleyerek, "Çok yoruldum, tatil yapacağım. Geçen sezondan çok yorgun başlamıştım zaten, bir de ihtiyar kedilerim var, onların hasta bakıcılığını üstleneceğim bir süre daha" diye konuştu.

6Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Kendisini takip eden hayran kitlesinin ve sevenlerinin çok mutsuz olduğunu söyleyen Cevadzade, "Bu sene az göründüm, az oynadım diye mutsuzlardı. Benim tercihimdi az çalışmak. Yapımcının, projenin, yönetmenlerimizin, sevgili ekibimin hiç kimsenin bir suçu yok bu işte, tamamen benim kedilerimin hasta bakıcısına dönüşmüş olmamla alakalı bir şeydi. Kedilerim ihtiyar, 3 kedim var 16 yaşında. Bir sürü hastalıkları var, onlara bakmaktan pek çalışamadım."

7Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

"Yapacak bir şey yok, böyle bir sezon oldu. Gelecek sene daha çok bakıcıları olur, daha çok çalışırım" açıklamasını yaptı.

8Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Nişanlısı Gökhan Alkan ile nikah masasına ne zaman oturmayı planladığı sorusuna ise oyuncu, "Annem bu kadar sormuyor ne zaman evleneceğimi, annemden daha çok soruyorsunuz. Kısmet bu işler, bakalım. Kafamızda herhangi bir tarih yok, olsa söylerim" yanıtını vererek sitem etti.

9Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

'Yasak Elma'dan sonra 'Üç Kuruş'a geçmesiyle ilgili konuşan Cevadzade, "Kadın dolu bir işten erkek dolu bir işe... Kadın dolu işi tercih ederim. Onu anladım" dedi. Oyuncu, "Pişmanlık duydunuz mu?" sorusuna, "Bana göre değilmiş. Çok fazla erkek işiydi, böyle şıkıdım şıkıdım olmak daha iyiydi" cevabını verdi.

10Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Nesrin Cevadzade, dizinin final yapmasıyla annesinin yanına giderek yaz tatilini Datça'da geçireceğini sözlerine ekledi.

11Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Yıldız Tilbe'nin kedisinin saçlarına kına yakması hatırlatılan oyuncu, "Yıldız Tilbe ne yaparsa doğru yapar, ona bayılıyorum. Ben denemedim ama benim kedilerim de çok uslu, denersem sorun çıkaracaklarını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

12Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

Ünlü isim, nişanlısı Alkan'ın 'Kalp Yarası'ndaki partneri Yağmur Tanrısevsin'i, dizinin final yapmasıyla birlikte sosyal medyada takipten çıkarması sorulunca, "Tamam, teşekkürler görüşürüz" ifadelerini kullanarak hızlıca uzaklaştı.

13Nesrin Cavadzadeden şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor

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