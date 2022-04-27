Nesrin Cavadzade'den şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor!
Üç Kuruş dizisiyle ekranlarda olan Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te muhabirlerle sohbet etti. Gökhan Alkan ile uzun süredir birlikte olan ve nikah masasına oturması beklenen Cavadzade, hem kariyeri, hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gökhan Alkan ile uzun süredir birlikte olan ve nikah masasına oturması beklenen Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te muhabirlerle sohbet etti. Güzel oyuncu Cavadzade, hem kariyeri, hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evlilik sorularına da böyle yanıt verdi...
Nesrin Cevadzade, son olarak Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, yakın zamanda final yapacak dizisinin ardından dinleneceğini söyleyerek, "Çok yoruldum, tatil yapacağım. Geçen sezondan çok yorgun başlamıştım zaten, bir de ihtiyar kedilerim var, onların hasta bakıcılığını üstleneceğim bir süre daha" diye konuştu.
Kendisini takip eden hayran kitlesinin ve sevenlerinin çok mutsuz olduğunu söyleyen Cevadzade, "Bu sene az göründüm, az oynadım diye mutsuzlardı. Benim tercihimdi az çalışmak. Yapımcının, projenin, yönetmenlerimizin, sevgili ekibimin hiç kimsenin bir suçu yok bu işte, tamamen benim kedilerimin hasta bakıcısına dönüşmüş olmamla alakalı bir şeydi. Kedilerim ihtiyar, 3 kedim var 16 yaşında. Bir sürü hastalıkları var, onlara bakmaktan pek çalışamadım."
'Yasak Elma'dan sonra 'Üç Kuruş'a geçmesiyle ilgili konuşan Cevadzade, "Kadın dolu bir işten erkek dolu bir işe... Kadın dolu işi tercih ederim. Onu anladım" dedi. Oyuncu, "Pişmanlık duydunuz mu?" sorusuna, "Bana göre değilmiş. Çok fazla erkek işiydi, böyle şıkıdım şıkıdım olmak daha iyiydi" cevabını verdi.