Nesrin Cavadzade'den şaşırtan evlilik yanıtı: Annem bu kadar sormuyor!

Kendisini takip eden hayran kitlesinin ve sevenlerinin çok mutsuz olduğunu söyleyen Cevadzade, "Bu sene az göründüm, az oynadım diye mutsuzlardı. Benim tercihimdi az çalışmak. Yapımcının, projenin, yönetmenlerimizin, sevgili ekibimin hiç kimsenin bir suçu yok bu işte, tamamen benim kedilerimin hasta bakıcısına dönüşmüş olmamla alakalı bir şeydi. Kedilerim ihtiyar, 3 kedim var 16 yaşında. Bir sürü hastalıkları var, onlara bakmaktan pek çalışamadım."