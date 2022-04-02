Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: 'Evet özlemiş olabilirim'

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.