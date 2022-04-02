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MagazinNeslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: 'Evet özlemiş olabilirim'
HaberlerMagazin Haberleri Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: 'Evet özlemiş olabilirim'
• 02 Nisan 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: 'Evet özlemiş olabilirim'

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz günlerde soluğu Seyşeller’de almıştı. Ünlü çiftin tatili sona erdi ancak Neslihan Atagül’ün aklı adada kaldı. Tatilden pozlarını paylaşan oyuncu, "Evet özlemiş olabilirim" notunu düştü.

• 02 Nisan 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:
1Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: Evet özlemiş olabilirim
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Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.

2PATRONU EŞİ OLDU

PATRONU EŞİ OLDU

29 yaşındaki başarılı oyuncunun yeni dizisinde patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı, diğeri ise Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu. Yapımda Neslihan Atagül'e eşlik edip 'Kazım' ve 'Ahmet' karakterlerine hayat verecek erkek oyuncular henüz belli olmadı.

3Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: Evet özlemiş olabilirim

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yeni dizi anlaşmasına imza atar atmaz soluğu Seyşeller’de almıştı. Çiftin tatili sona erse de Atagül’ün aklı adada kaldı.

4Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: Evet özlemiş olabilirim

Instagram hesabından tatildeki anlarından bol bol fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu altına, ‘Evet özlemiş olabilirim’ notunu düştü.

5SEVGİLİLER GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BÖYLE KUTLADI

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamayı da ihmal etmemişti.

6Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: Evet özlemiş olabilirim

Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu (39) ile çekilen karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sunan Atagül, gönderisine "Sevgi'li K" mesajını yazmıştı.

7Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: Evet özlemiş olabilirim

Başarılı oyuncunun 1,5 milyon beğeni alan gönderisine eşi Doğulu da kayıtsız kalamamış, "Sevgili'm" yazıp, kalp emojileri ekleyerek Atagül'e yorum yapmıştı.

8DİZİDEN AYRILMIŞTI

DİZİDEN AYRILMIŞTI

Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmış ve ani bir kararla diziden ayrılmıştı.

9GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

10Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: Evet özlemiş olabilirim

Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

11Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: Evet özlemiş olabilirim

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Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: 'Evet özlemiş olabilirim'

Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: 'Evet özlemiş olabilirim'

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