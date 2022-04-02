• 02 Nisan 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:
Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaştı: 'Evet özlemiş olabilirim'
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz günlerde soluğu Seyşeller’de almıştı. Ünlü çiftin tatili sona erdi ancak Neslihan Atagül’ün aklı adada kaldı. Tatilden pozlarını paylaşan oyuncu, "Evet özlemiş olabilirim" notunu düştü.
• 02 Nisan 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:
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Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.
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GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.
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