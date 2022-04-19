Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu'dan kafa karıştıran hareket...

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik oyununu izlemeye gelenler arasındaydı.



Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift “Sağ olsun bizi davet etti, biz de onu kırmak istemedik” dedi. Beraber oynayacakları proje hakkında da konuşan Doğulu, “Zaten uzun süredir sizler ile konuşuyoruz, genel olarak İstanbul’da olacak çok kısa bir süre de şehir dışında olacak” dedi.