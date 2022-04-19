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MagazinNeslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu'dan kafa karıştıran hareket...
HaberlerMagazin Haberleri Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu'dan kafa karıştıran hareket...
• 19 Nisan 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu'dan kafa karıştıran hareket...

Önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemeye gelen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Röportaj bitiminde eşinin karnını okşayan Doğulu'ya, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" açıklamasını yaptı.

• 19 Nisan 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Neslihan Atagül hamile mi Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket...
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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik oyununu izlemeye gelenler arasındaydı.

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift “Sağ olsun bizi davet etti, biz de onu kırmak istemedik” dedi. Beraber oynayacakları proje hakkında da konuşan Doğulu, “Zaten uzun süredir sizler ile konuşuyoruz, genel olarak İstanbul’da olacak çok kısa bir süre de şehir dışında olacak” dedi.

2Neslihan Atagül hamile mi Kadir Doğuludan kafa karıştıran hareket...

Beraber oynayacakları projeden bahseden Doğulu, "Zaten uzun süredir sizlerle konuşuyoruz. Genel olarak İstanbul’da olacak. Çok kısa bir süre de şehir dışında olacak." ifadelerini kullandı.

3GÜNEY AMERİKAYA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

"GÜNEY AMERİKA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Birlikte yaptıkları tatilden de söz eden ikili, "Böyle yerleri gezip, görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika’ya da gitmeyi düşünüyoruz, orada bizi seven çok kişi var. Türk dizileri orada çok seviliyor, bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi." şeklinde konuştu.

4BÖYLE BİRİNE NASIL HAYRAN HAYRAN BAKMAYAYIM

"BÖYLE BİRİNE NASIL HAYRAN HAYRAN BAKMAYAYIM!"

Röportaj sırasında Neslihan Atagül, hayran hayran eşi Doğulu'yu izleyince muhabirler, "Resmen aşk ile bakıyorsunuz, sosyal medyada da bu durumunuz konuşuluyor." dedi.

Bunun üzerine Neslihan Atagül, "Baksanıza; nasıl bakmayayım böyle birine!" diyerek, eşine olan aşkını haykırdı.

5BEBEK AÇIKLAMASI

"BEBEK" AÇIKLAMASI

Röportaj bitiminde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu'ya, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz." diyerek, salona giriş yaptı.

6AYRILIK DEDİKODULARI

AYRILIK" DEDİKODULARI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

7İHANET ETTİM SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM

"İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.

8BUNLAR BİR İDDİA

"BUNLAR BİR İDDİA!"

Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.

9DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM

"DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

Ayrıca 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu olmak için çok çabaladığını söyleyen Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım." demişti.

10BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM

"BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.

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