NEF Stadı'nda Torrent'i ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Gollerimden daha değerli olan kazanmamızdı. Ligdeki kötü gidişatımız için taraftarımıza bir şekilde kendimizi affettirmemiz lazımdı. Taraftarımıza bir nebze mutluluk vermek istiyorduk. Söylenenler beni gururlandırıyor ama ben her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Barcelona maçı bitti, Beşiktaş maçına odaklandım