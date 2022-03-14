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GalatasarayNEF Stadı'nda Torrent'i ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar
HaberlerGalatasaray Haberleri NEF Stadı'nda Torrent'i ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar
• 14 Mart 2022 - 22:39 • Son Güncelleme:

NEF Stadı'nda Torrent'i ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Beşiktaş maçı öncesi NEF Stadı'nda Galatasaray taraftarlarının Domenec Torrent'i ıslıklaması büyük dikkat çekti. 2-1 kazanılan derbiden sonra Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona açıklamaları ise hafızalara kazındı.

• 14 Mart 2022 - 22:39 • Son Güncelleme:
1NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29’uncu haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti. Nef Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil üstlendi.

2NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda deplasmanda oynadığı Barcelona maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Boey yerine Omar Elabdellaoui, Babel yerine ise Emre Kılınç’a görev verdi.

3NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Sarı-kırmızılı takım derbi maçında sahaya; Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed ilk 11’i ile çıktı.

4NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının kadrosuna sakatlığı bulunan Arda Turan’ın yanı sıra Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan dahil etmedi.

5NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent’in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

6NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Covid-19 kuralları nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların yer almadığı müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumu’nda taraftarlar, havaya aldırış etmeden Beşiktaş maçında tribünleri doldurdu

7NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29’uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

8NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Gollerimden daha değerli olan kazanmamızdı. Ligdeki kötü gidişatımız için taraftarımıza bir şekilde kendimizi affettirmemiz lazımdı. Taraftarımıza bir nebze mutluluk vermek istiyorduk. Söylenenler beni gururlandırıyor ama ben her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Barcelona maçı bitti, Beşiktaş maçına odaklandım

9NEF Stadında Torrenti ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar

Şimdi bu maç bitti, tekrar Barcelona maçına odaklandım. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Taraftarımız perşembe günü gerekeni yapacaktır, biz de Barcelona maçında da gerekeni yapacağız inşallah."

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