NEF Stadı'nda Torrent'i ıslıkladılar derbiden sonra İspanyol hocayı alkışladılar
Beşiktaş maçı öncesi NEF Stadı'nda Galatasaray taraftarlarının Domenec Torrent'i ıslıklaması büyük dikkat çekti. 2-1 kazanılan derbiden sonra Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona açıklamaları ise hafızalara kazındı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29’uncu haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti. Nef Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil üstlendi.
Sarı-kırmızılı takım derbi maçında sahaya; Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed ilk 11’i ile çıktı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Covid-19 kuralları nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların yer almadığı müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumu’nda taraftarlar, havaya aldırış etmeden Beşiktaş maçında tribünleri doldurdu
Gollerimden daha değerli olan kazanmamızdı. Ligdeki kötü gidişatımız için taraftarımıza bir şekilde kendimizi affettirmemiz lazımdı. Taraftarımıza bir nebze mutluluk vermek istiyorduk. Söylenenler beni gururlandırıyor ama ben her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Barcelona maçı bitti, Beşiktaş maçına odaklandım