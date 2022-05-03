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GalatasarayNeden istifa etmediği belli oldu! 45 milyon euro'luk çılgın bonservis geliri
HaberlerGalatasaray Haberleri Neden istifa etmediği belli oldu! 45 milyon euro'luk çılgın bonservis geliri
• 03 Mayıs 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:

Neden istifa etmediği belli oldu! 45 milyon euro'luk çılgın bonservis geliri

Camianın 'istifa et' çağrısına kulaklarını tıkayan ve Haziran ayında seçimlerin olacağını açıklayan Burak Elmas'ın 3 yıldız için 45 milyon euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planladığı, hatta Elmas'ın bu transferleri bitirdiği iddia edildi. İşte Galatasaray'da yaşanan flaş transfer gelişmesi...

• 03 Mayıs 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:
1Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri
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Tarihi bir kaosun ortasında olan Galatasaray gözünü haziran ayına çevirmiş durumda... Sarı-Kırmızılı camia, Başkan Burak Elmas'ın seçimin yeni tarihi olarak 11 Haziran'ı düşündüklerini açıklamasının ardından geri sayıma geçerken, kulisler de şok bir iddia ile çalkalanıyor.

2Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

İddialara göre Elmas başkanlık koltuğundan kalkmadan önce gündeme bomba gibi düşecek bir hamle yapacak.

3Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Burak Elmas'ın kişisel danışmanlığını yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'un satışı konusunda 3 kulüple kesin olarak anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas seçim öncesi, takımın 3 yıldızının satışı gerçekleştirecek ve kulübe çok önemli bir nakit girişi sağlayacak.

4Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson için 3 kulüple yapılan toplam anlaşmanın 40-45 milyon Euro civarında olduğu da belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Başkan Burak Elmas bu flaş hamleyi yaparak hem kulübü ekonomik olarak rahatlatmayı hem de üzerinde yoğunlaşan tepkileri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

5Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Şu anda 3 yıldız için yapılan anlaşmaların Başkan Burak Elmas'ın masasında beklediği ve transferlerin sadece resmi imzaya kaldığı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray kulübünün yaşadığı çok büyük ekonomik sıkıntı nedeniyle haziran ayında göreve gelecek olan yeni yönetimin kısa vadede en az 200 milyon lira acil ödeme yapması gerekiyor.

6BABEL KALMAK İSTİYOR

BABEL KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'den sürpriz hamle geldi.

7Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Torrent'in düzenli şans verdiği 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray 'la yeni kontrat imzalayarak, geçiş sürecinde takıma katkı sağlamak istediğini yönetime bildirdi.

8Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Ancak Babel'le ilgili kararın da yeni yönetime bırakılacağı ve herhangi bir sözleşme teklifi yapılmayacağı öğrenildi. Diğer taraftan Babel'in eski takımlarından Kasımpaşa'nın da deneyimli oyuncudan haber beklediği ve transfer radarında yer aldığı belirtildi.

9MOSTAFA MOHAMEDİ FRANSIZLAR İSTİYOR

MOSTAFA MOHAMED'İ FRANSIZLAR İSTİYOR

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi. Sarı Kırmızılı takımda bu sezon beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Mustafa Muhammed'in transferi için Lyon'un harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

10Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Fransa'nin önemli futbol portallarından Footmercato'da Santi Aouna'nun imzasıyla yayınlanan habere göre Galatasaray-Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou, Mustafa Muhammed'in performansından çok etkilendi.

11Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Haberde Mısırlı yıldızın Galatasaray formasıyla yaklaşık 1.5 yılda 18 gol attığı da belirtilirken, Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

12Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

Daha önce St. Etienne ve Bordeaux'nun çok ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncunun da kariyerini Fransa'da sürdürmeye oldukça sıcak baktığı vurgulanıyor.

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Galatasaray yönetimi geçtiğimiz aralık ayı sonunda yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın toplam maliyeti 5.5 milyon doları bulan Mustafa Muhammed için kapıyı 10 milyon dolardan açacağı belirtiliyor.

14Neden istifa etmediği belli oldu 45 milyon euroluk çılgın bonservis geliri

 

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