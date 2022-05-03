Neden istifa etmediği belli oldu! 45 milyon euro'luk çılgın bonservis geliri
Camianın 'istifa et' çağrısına kulaklarını tıkayan ve Haziran ayında seçimlerin olacağını açıklayan Burak Elmas'ın 3 yıldız için 45 milyon euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planladığı, hatta Elmas'ın bu transferleri bitirdiği iddia edildi. İşte Galatasaray'da yaşanan flaş transfer gelişmesi...
Tarihi bir kaosun ortasında olan Galatasaray gözünü haziran ayına çevirmiş durumda... Sarı-Kırmızılı camia, Başkan Burak Elmas'ın seçimin yeni tarihi olarak 11 Haziran'ı düşündüklerini açıklamasının ardından geri sayıma geçerken, kulisler de şok bir iddia ile çalkalanıyor.
Burak Elmas'ın kişisel danışmanlığını yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'un satışı konusunda 3 kulüple kesin olarak anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas seçim öncesi, takımın 3 yıldızının satışı gerçekleştirecek ve kulübe çok önemli bir nakit girişi sağlayacak.
Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson için 3 kulüple yapılan toplam anlaşmanın 40-45 milyon Euro civarında olduğu da belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Başkan Burak Elmas bu flaş hamleyi yaparak hem kulübü ekonomik olarak rahatlatmayı hem de üzerinde yoğunlaşan tepkileri ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Şu anda 3 yıldız için yapılan anlaşmaların Başkan Burak Elmas'ın masasında beklediği ve transferlerin sadece resmi imzaya kaldığı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray kulübünün yaşadığı çok büyük ekonomik sıkıntı nedeniyle haziran ayında göreve gelecek olan yeni yönetimin kısa vadede en az 200 milyon lira acil ödeme yapması gerekiyor.
Ancak Babel'le ilgili kararın da yeni yönetime bırakılacağı ve herhangi bir sözleşme teklifi yapılmayacağı öğrenildi. Diğer taraftan Babel'in eski takımlarından Kasımpaşa'nın da deneyimli oyuncudan haber beklediği ve transfer radarında yer aldığı belirtildi.