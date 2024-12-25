Ne Rize ne de Erzurum! Asıl tiryakiler oradan çıkıyor, en çok çay tüketilen kent şaşırttı
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, akşam televizyon keyfinin eşlikçisi... Çay tüm yurtta hemen herkesin tükettiği bir içecek olsa da bazı bölgelerde çok daha fazla tüketiliyor. Özellikle çayın anavatanı Rize denildiğinde, akla ilk çay geliyor. Erzurum ise kıtlama şeker ile içilen çay ile özdeşleşmiş durumda. Peki çay en çok hangi kentte tüketiliyor? İşte duyanları şaşırtan o il...
İHA
• 25 Aralık 2024 - 15:17 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Aralık 2024 - 15:17 • Son Güncelleme: