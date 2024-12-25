Ne Rize ne de Erzurum! Asıl tiryakiler oradan çıkıyor, en çok çay tüketilen kent şaşırttı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair merakla beklenen listesini açıkladı. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da Türkiye'de en çok çay tüketilen iller Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı gibi kentlerde her yıl yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor. Çay tüketiminde ilk sırada çıkan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak ise Seylan çayı tercih ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerli çayın yanında halk arasında "kaçak çay" olarak bilinen ithal çaylar da fazlasıyla tercih ediliyor.