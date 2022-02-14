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GalatasarayNe Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu bulundu
HaberlerGalatasaray Haberleri Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu bulundu
• 14 Şubat 2022 - 07:54 • Son Güncelleme:

Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Süper Lig'de 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve en son NEF Stadı'nda Kayserispor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da yönetim kötü gidişatın sebebini buldu. İşte o ayrıntılar...

• 14 Şubat 2022 - 07:54 • Son Güncelleme:
1Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu
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Süper Lig'de kötü gidişat sonrası Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da göreve getirilen Domenec Torrent bir türlü istenilen etkiyi veremedi. Sarı-kırmızılı takımda ilk 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İspanyol çalıştırıcı için yönetim kararını verdi. Domenec Torrent ile yolların ayrılması halinde iki adayın belli olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan sadece iki puan alabilen Galatasaray’ın önünde zorlu bir fikstür bulunuyor. Kayseri beraberliğinin ardından küme düşme hattında zorlu günler yaşayan Göztepe ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Cim-Bom’un bundan sonraki periyodu da zorlu... Trabzonspor ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Konyaspor deplasmanında puan arayacak olan Aslan, daha sonra Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar daha sonra Gaziantep deplasmanına çıkıp, Karagümrük’ü konuk edecek, 7. karşılaşmada ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’yi yenmeye çalışacak.

3Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Galatasaray’da Kayseri beraberliğinin faturası taraftara çıktı. Cim-Bom’da yönetim, teknik direktör Torrent’in kadro tercihini, futbolcuların kaçırdığı pozisyonları, yeni transferlerin henüz katkı verememesini görmezken, maçın ilk düdüğü çalmadan protestolara başlayan taraftarı hedefe koydu.

4Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Kayseri karşılaşmasını masaya yatıran yöneticiler, kendi aralarında ilginç yorumlar yaptı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, "Bu maçı Kadıköy’de oynasak kazanırdık. Orada oyuncular en azından kendilerine tepki gösterenin kim olduğunu bilirlerdi. Ne var ki kendi sahamızda durum tersine dönüyor. Taraftarımız kendi oyuncumuza tepki gösteriyor. Bu durum ters tepiyor. Protesto, maç başlamadan kendini gösteriyor. Karşılaşma içerisinde de, durum berabere iken oyuncular ıslıklanıyor. Bu durumdan tüm futbolcular olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.

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Kendilerine yapılan protestoyu olgunlukla karşıladıklarını belirten idareciler, "Oyuncular çok duygusal. Bu ortamda atabilecekleri pozisyonları değerlendiremiyorlar. Kayseri maçında da kaçan pozisyonların başka izahı yok" diye konuştu.

6Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Galatasaray’ın başında çıktığı 5 maçta eleştirilerin hedef noktası haline gelen Domenec Torrent şimdilik koltuğunda kaldı. İspanyol teknik adamla ilgili herhangi bir karar alınmazken, yönetimin gündeminde hoca değişikliğinin olmadığı belirtildi.

7Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Buna karşın Göztepe maçında da istenen galibiyetin gelmemesi halinde bazı yöneticilerin Torrent’in görevine son verilmesi fikrini savunacakları öğrenildi.

8Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Bu isimlerin, Okan Buruk veya Bülent Korkmaz’dan birinin takımın başına geçmesinin takıma olumlu yansıyacağı görüşünde oldukları belirtildi.

9Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki dünkü idmanda, Kayserispor karşısında ilk 11 başlayanlar salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğerleri ise top kapma ve pas antrenmanının ardından dar alanda yüksek tempolu çift kale gerçekleştirdi. Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği söylenen ve Kayseri karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Arda Turan ile Emre Kılınç da idmana katıldı.

10Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçında sahaya madde atılması nedeniyle kesilen cezaya itirazı kısmen haklı bulundu. UEFA, daha önce belirlediği para cezasının miktarında indirime gitti. Daha önce 256 bin 625 euro alan sarı-kırmızılıların cezası, 21 bin 375 euroya indirildi.

11Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Sinema oyuncusu Şahan Gökbakar, Kayserispor beraberliğinin ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a istifa çağrısında bulundu. Gökbakar, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:"Hafta arası verdiği röportajda “taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim” diyen büyük başkan @burakelmas_tr şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz? Madem taraftar haklı, gereğini yapın! Yoksa tarihe Galatasaray’ı küme düşüren başkan olarak geçeceksiniz!" (Skorer)

12Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasarayda kötü gidişatın sorumlusu bulundu

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