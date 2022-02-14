Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu bulundu

Kayseri karşılaşmasını masaya yatıran yöneticiler, kendi aralarında ilginç yorumlar yaptı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, "Bu maçı Kadıköy’de oynasak kazanırdık. Orada oyuncular en azından kendilerine tepki gösterenin kim olduğunu bilirlerdi. Ne var ki kendi sahamızda durum tersine dönüyor. Taraftarımız kendi oyuncumuza tepki gösteriyor. Bu durum ters tepiyor. Protesto, maç başlamadan kendini gösteriyor. Karşılaşma içerisinde de, durum berabere iken oyuncular ıslıklanıyor. Bu durumdan tüm futbolcular olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.