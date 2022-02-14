Ne Fatih Terim ne Burak Elmas ne Torrent... Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu bulundu
Süper Lig'de 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve en son NEF Stadı'nda Kayserispor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da yönetim kötü gidişatın sebebini buldu. İşte o ayrıntılar...
Süper Lig'de kötü gidişat sonrası Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da göreve getirilen Domenec Torrent bir türlü istenilen etkiyi veremedi. Sarı-kırmızılı takımda ilk 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İspanyol çalıştırıcı için yönetim kararını verdi. Domenec Torrent ile yolların ayrılması halinde iki adayın belli olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan sadece iki puan alabilen Galatasaray’ın önünde zorlu bir fikstür bulunuyor. Kayseri beraberliğinin ardından küme düşme hattında zorlu günler yaşayan Göztepe ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Cim-Bom’un bundan sonraki periyodu da zorlu... Trabzonspor ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Konyaspor deplasmanında puan arayacak olan Aslan, daha sonra Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar daha sonra Gaziantep deplasmanına çıkıp, Karagümrük’ü konuk edecek, 7. karşılaşmada ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’yi yenmeye çalışacak.
Kayseri karşılaşmasını masaya yatıran yöneticiler, kendi aralarında ilginç yorumlar yaptı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, "Bu maçı Kadıköy’de oynasak kazanırdık. Orada oyuncular en azından kendilerine tepki gösterenin kim olduğunu bilirlerdi. Ne var ki kendi sahamızda durum tersine dönüyor. Taraftarımız kendi oyuncumuza tepki gösteriyor. Bu durum ters tepiyor. Protesto, maç başlamadan kendini gösteriyor. Karşılaşma içerisinde de, durum berabere iken oyuncular ıslıklanıyor. Bu durumdan tüm futbolcular olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki dünkü idmanda, Kayserispor karşısında ilk 11 başlayanlar salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğerleri ise top kapma ve pas antrenmanının ardından dar alanda yüksek tempolu çift kale gerçekleştirdi. Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği söylenen ve Kayseri karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Arda Turan ile Emre Kılınç da idmana katıldı.
Sinema oyuncusu Şahan Gökbakar, Kayserispor beraberliğinin ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a istifa çağrısında bulundu. Gökbakar, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:"Hafta arası verdiği röportajda “taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim” diyen büyük başkan @burakelmas_tr şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz? Madem taraftar haklı, gereğini yapın! Yoksa tarihe Galatasaray’ı küme düşüren başkan olarak geçeceksiniz!" (Skorer)