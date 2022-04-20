Ne Beşiktaş'ın hocalığı ne TFF Başkanlığı! İşte Şenol Güneş'in yeni durağı...
Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından adı sık sık Beşiktaş'la anılmasına rağmen siyah beyazlı takımın başına geçemeyen, şimdilerde ise TFF Başkanı olacak iddialarıyla gündeme gelen Şenol Güneş için 3 takımın devreye girdiği öğrenildi.
A Milli Takım'da 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından Eylül 2021'de teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrılmıştı.
Yeni sezonda mutlaka bir takımın başına geçmeyi planlayan deneyimli teknik adam, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ve Valerien Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. Şenol Güneş'in Fransız teknik adam öncesi Beşiktaş'la el sıkıştığı ileri sürülmüş, ancak hem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hem de 69 yaşındaki teknik adam söz konusu haberleri yalanlamıştı.
Akşam'da yer alan habere göre; 7 aydır takım çalıştırmayan tecrübeli hoca ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir. 14 takımın yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri ligindeki 3 takımdan şubat ayı sonunda teklif almıştı.
Daha önce Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilen Şenol Güneş için Nihat Özdemir'in istifasından sonra TFF Başkanlığı için adının anılması dikkatlerden kaçmamıştı. Güneş hakkında çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmazken, deneyimli teknik adamın sessizliğini koruması ise kafalarda soru işaretleri bırakmaya yetti.