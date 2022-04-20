Ne Beşiktaş'ın hocalığı ne TFF Başkanlığı! İşte Şenol Güneş'in yeni durağı...

Yeni sezonda mutlaka bir takımın başına geçmeyi planlayan deneyimli teknik adam, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ve Valerien Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. Şenol Güneş'in Fransız teknik adam öncesi Beşiktaş'la el sıkıştığı ileri sürülmüş, ancak hem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hem de 69 yaşındaki teknik adam söz konusu haberleri yalanlamıştı.