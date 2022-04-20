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Süper LigNe Beşiktaş'ın hocalığı ne TFF Başkanlığı! İşte Şenol Güneş'in yeni durağı...
HaberlerSüper Lig Haberleri Ne Beşiktaş'ın hocalığı ne TFF Başkanlığı! İşte Şenol Güneş'in yeni durağı...
• 20 Nisan 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

Ne Beşiktaş'ın hocalığı ne TFF Başkanlığı! İşte Şenol Güneş'in yeni durağı...

Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından adı sık sık Beşiktaş'la anılmasına rağmen siyah beyazlı takımın başına geçemeyen, şimdilerde ise TFF Başkanı olacak iddialarıyla gündeme gelen Şenol Güneş için 3 takımın devreye girdiği öğrenildi.

• 20 Nisan 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...
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A Milli Takım'da 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından Eylül 2021'de teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrılmıştı.

2Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

Yeni sezonda mutlaka bir takımın başına geçmeyi planlayan deneyimli teknik adam, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ve Valerien Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. Şenol Güneş'in Fransız teknik adam öncesi Beşiktaş'la el sıkıştığı ileri sürülmüş, ancak hem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hem de 69 yaşındaki teknik adam söz konusu haberleri yalanlamıştı.

3Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

Akşam'da yer alan habere göre; 7 aydır takım çalıştırmayan tecrübeli hoca ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir. 14 takımın yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri ligindeki 3 takımdan şubat ayı sonunda teklif almıştı.

4Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

Şenol Güneş'in menajerler aracılığıyla aldığı 3 teklife aradan 2 ay geçmesine rağmen hala cevap vermemesi dikkat çekti. Şenol Güneş'in yeni sezon için aldığı bu teklifleri beklettiği ve gelecek olası diğer tekliflerle birlikte düşünüp son kararını vereceği öğrenildi.

5Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

Son olarak 18 Mart 2019 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyerinde 6 kupası bulunuyor. Beşiktaş ile 2 Süper Lig kupası kazanan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

6Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

Şenol Güneş 2007-09 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı.

7Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

Son olarak 18 Mart 2019 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyerinde 6 kupası bulunuyor. 2 Süper Lig kupası bulunan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

8Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

Daha önce Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilen Şenol Güneş için Nihat Özdemir'in istifasından sonra TFF Başkanlığı için adının anılması dikkatlerden kaçmamıştı. Güneş hakkında çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmazken, deneyimli teknik adamın sessizliğini koruması ise kafalarda soru işaretleri bırakmaya yetti.

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10Ne Beşiktaşın hocalığı ne TFF Başkanlığı İşte Şenol Güneşin yeni durağı...

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