Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Rapor ortaya çıktı: Ölüm sıvısı amcanın eline bulaşmış
Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine geldiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Narin cinayeti soruşturmasında yenge Hediye Güran ile kuzenleri İsa ve Şeyma Kay adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kuzenler serbest bırakıldı. Yenge Hediye Güran ise ifade veriyor. Öte yandan CNN Türk 'ün ulaştığı bilgilere göre Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü.
• 17 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme:
• 17 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme: