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GündemNarin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı! Narin Güran'ın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı!
HaberlerGündem Haberleri Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı! Narin Güran'ın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı!

Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı! Narin Güran'ın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı!

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde hazırlanan iddianamede şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. İddianameden sonra ilk defa konuşan Baba Arif Güran, “Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil. İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor” dedi.

İHA
• 31 Ekim 2024 - 13:04 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Ekim 2024 - 13:04 • Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini nasıl çuvala koyup götürdüğünü anlattı.

2Narinin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyarın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güranın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı

Görüntülerde Nevzat Bahtiyar olayın detaylarını tek tek anlattı. Narin Güran'ı nasıl çuvala koyduklarını anlatan Baytiyar, Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ve Narin'in cesedini kaybetme karşılığında 200 bin lira vereceğini söyledi. Daha sonra Narin'in cansız bedenini nasıl dereye götürdüğünü sorular eşliğinde anlattı. Narin'i dereye götürdükten sonra çuvalın üzerine bir taş bıraktığını belirtti.

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Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

4Narinin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyarın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güranın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı

Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa konuştu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu savundu.

5Narinin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyarın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güranın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı

Bu kameradaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla her şeyin aydınlanacağını söyleyen Güran, “Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de ya balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz” dedi.

6Narinin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyarın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güranın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı

“Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok” diyen Güran, “Şu an benim karşımda, 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor?" ifadelerini kullandı. Arif Güran şöyle devam etti:

7Narinin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyarın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güranın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı

"Evin karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var. Güneş vurdu deniliyor. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vurdu. Şu an tam karşımızda. Bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıktığını bile göremiyoruz. Fazla bir şey istemiyorum. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı kent güvenlik yönetim sistemi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümlüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı. Bizden ne istiyorsunuz?"

85 EVLADIM VAR AMA KIZIM BAŞKAYDI

5 EVLADIM VAR AMA KIZIM BAŞKAYDI

Arif Güran, sözlerine şöyle devam etti:“Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak.”

9Narinin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyarın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güranın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı

Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını iddia eden Güran, “İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın” ifadelerini kullandı.

10Narinin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyarın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güranın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.