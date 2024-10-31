Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı! Narin Güran'ın cesedini nasıl teslim alıp kaybettiğini anlattı!

5 EVLADIM VAR AMA KIZIM BAŞKAYDI

Arif Güran, sözlerine şöyle devam etti:“Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak.”