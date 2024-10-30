Narin'in babası Arif Güran iddianameden sonra ilk defa konuştu: '5 evladım var ama kızım başkaydı, Allah hakkımı bırakmasın'
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde hazırlanan iddianamede şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. İddianameden sonra ilk defa konuşan Baba Arif Güran, “Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil. İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor” dedi.
İHA
• 30 Ekim 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Ekim 2024 - 12:07 • Son Güncelleme: