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Narin'in amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf! Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia!

Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ifadesinde cinayeti Salim Güran’ın işlediğini öne sürdü: Salim ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dedi. Öte yandan cinayet sebebi olarak yetkililer ‘yasak ilişki’, ‘Narin görmemesi gereken bir şey gördü’, ‘intikam’ gibi başrollerinde anne, amca ve abinin olduğu senaryoları değerlendiriyor. Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi.

• 11 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme:
• 11 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme:
1Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ifadesinde cinayeti Salim Güran’ın işlediğini öne sürdü: Salim ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dedi.

2Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Milliyet'in haberine göre; Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve önceki gün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Narin soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar dün tutuklandı. Narin’in amcası Salim Güran’dan aldığı cansız bedeni dereye gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar, hakimlikte de önemli ifadeler kullandı. Güran’ın “Arif’in kızını öldürdüm” dediğini, kendisini de yardım etmezse ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

3AMCA İLE İLGİLİ KAN DONDURAN İTİRAF

AMCA İLE İLGİLİ KAN DONDURAN İTİRAF

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Tavşantepe Mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi yakınında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Narin’in amcası Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tutuklandığı soruşturma kapsamında aralarında köy imamı R.K.’nın da olduğu 24 şüphelinin işlemleri sürüyor.

4Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

‘Çocuğu kasten öldürmeye iştirak’ suçundan tutuklanan Nevzat Bahtiyar (48) sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde şunları anlattı: “Narin’in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim’in bana dediği ‘Arif’in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm’ şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran’dan korkmuştum.”

5ÇELİŞKİLİ İFADELER

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin’in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, “Daha sonra ben kendi ikametimde Narin’in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim” dedi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Bahtiyar’ın ifadesine ilişkin ‘şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı’ belirtildi.

625 DAKİKA SONRA DERENİN YAKININDA GÖRÜNTÜLENDİ

25 DAKİKA SONRA DERENİN YAKININDA GÖRÜNTÜLENDİ

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Narin’in, en son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kamera görüntüsüne yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz Deresi’nde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulundu.

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15.40 İLE 16.30 ARASI

Narin’in cesedinin bulunmasının ardından ekipler dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını yeniden incelemeye aldı. Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz Deresi’ne giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası Nevzat Bahtiyar’a ulaştı.

8Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Yapılan sorguda Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü itiraf etti. Savcılığa sevk edilen Nevzat Bahtiyar’ın sorgusu devam ediyor. Dün adliyeye sevk edilen Nevzat Bahtiyar ‘çocuğu iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

9SAVCILIK, ‘TÜLİN’ DOSYASINI AÇTI

SAVCILIK, ‘TÜLİN’ DOSYASINI AÇTI

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Küçük kızın ölümü tüm yönleriyle soruşturuluyor. Narin dosyasının savcılarının, daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen engelli abla Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

10AİLENİN ELİ KOLU UZUN

'AİLENİN ELİ KOLU UZUN'

Nevzat Bahtiyar’ın erkek kardeşi V. Bahtiyar ise Milliyet’e açıklamalarda bulundu. V. Bahtiyar, şunları anlattı: “Bizim bu aileyle hiçbir sıkıntımız yok, yıllardır iç içe yaşıyoruz. Bu olay ağabeyime zorla yaptırıldı. Ağabeyim ailesiyle tehdit edildiği için götürüp Narin’i gömmüş. Salim Güran, ağabeyime ‘Sen eğer aileni düşünüyorsan beni bundan kurtar’ demiş. Bu ailenin eli kolu çok uzun. Salim Güran parayı teklif ettiğinde ağabeyim, ‘Benim bu paraya ihtiyacım yoktur’ demiş.

11Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Salim Güran, ‘Bunu gömeceksin, gömmezsen senin aileni gömeceğim’ demiş. Bu ailenin her yerde adamları var. Dün görüşmeye gittim. Ağabeyimle bizzat kendim konuştum. Dedim ki ‘Sen ne yaptıysan doğru söyle.’ Bana dediği şey, ‘Beni sizinle tehdit etti.’ Biz köyde 2 eviz ancak bu ailenin 20’ye yakın evi var ve bizden çok ama çok güçlüler. Biz demiyoruz ağabeyimiz suçsuz. Sonuçta alıp bu kızı oraya gömen o. Yapması gereken direk jandarmaya gitmesiydi ama korktuğu için bir şey yapmamış. Biz ağabeyim gözaltına alınana kadar da bu işle ağabeyimin parmağı olduğunu bilmiyorduk.”

12BEN BUNU AÇIKLAYAMAM

BEN BUNU AÇIKLAYAMAM'

Narin’in babası olma olasılığınız var mı? Yoktur. Yok öyle bir şey. Narin Güran’a kim neden zarar verdi? Ne bileyim ben kim zarar vermiş. Narin Güran’ı siz mi öldürdünüz? Yok öyle bir şey ben öldürmedim. Ön koltukta tespit edilen Narin’in DNA’sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

13Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Ben bu çocuğu arabaya koymamışım. Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor? Yanıt vermedi Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA’sı çıkmıyor da sadece Narin’in DNA’sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız? Ben bunu açıklayamam.

14Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran’a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de en büyük şüpheliler arasında. Bu da akıllara ‘Katil amca mı, anne mi, abi mi?’ sorusunu getiriyor. Narin’in öldürülmesindeki ‘sır perdesi’ni aramaya çalışan yetkililerin üzerinde durduğu senaryolar ise şöyle:

15Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

YASAK İLİŞKİ: Narin’in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında ‘yasak ilişki’ vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran’a, Narin’in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin’in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, “İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır” yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.

16Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

TACİZ: Soruşturmada ilk olarak Narin’in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin’in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği “taciz ettiğini” gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.

17Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

İNTİKAM: Narin’in babası Arif Güran ile amca Salim Güran arasında bir husumet olduğu öne sürüldü. Salim Güran’ın baba Arif Güran’ı hedef alan “Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...” şeklinde bir sosyal medya mesajı olduğu gündeme geldi. Salim Güran’a sorgusunda bu durum da soruldu. Amca kardeşinden intikam için kızını öldürdü.

18Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Narin’in katili aranırken cesedini çuval içinde dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ikinci kez keşif yaptırıldı.

19ANNE OĞLUNU MU KORUYOR

ANNE OĞLUNU MU KORUYOR

Bir başka senaryoya göre de Narin, yasaklı madde kullanan abisi tarafından boğularak öldürüldü. Anne, olayı en baştan beri biliyordu. Olaydan sonra ilk olarak amcayı arayıp haberdar etti ve yardım istedi. Amca olay yerine gelerek duruma el koydu ve süreci idare etti. Baba Arif Güran ise Batman’daydı.

20Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Aile meclisi de “Narin’i zaten kaybettik bari öldüreni kaybetmeyelim” diye düşünerek olayı örtbas etmek için her şeyi yaptı. Baştan itibaren Narin’i arayan jandarmaya eksik bilgiler verildi ve aramalar kasıtlı olarak yanlış yönlendirildi.

21Narinin amcası Salim Güran ile ilgili kan donduran itiraf Cinayetin sebebiyle ilgili dikkat çeken iddia

Annenin bu süreçte çelişkili olduğu değerlendirilen bazı beyanları ve bazı konulardaki “sessizliği” soruşturma makamlarının da şüphesini çekti.