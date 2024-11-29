Narin Güran'ın kaybolduğu günün akşamında gerçekleştirilen arama çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı! Tarladan çıkıp gelen genç kendini yere atıyor
Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin dava dosyasına, 21 Ağustos günü köylülerin ve ailesinin aramaya başladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de girdi.
Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR(DHA)
• 29 Kasım 2024 - 14:23 • Son Güncelleme:
Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR(DHA)
• 29 Kasım 2024 - 14:23 • Son Güncelleme: