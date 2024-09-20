Narin Güran'ın amcası Salim Güran cinayeti reddetti: Her şeyi Nevzat planlayıp yapmış
Türkiye'de günlerce konuşulan Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Narin Güran cinayetinden tutuklanan amcası Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, tutukluluğa itiraz etti. Öte yandan Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi. İşte detaylar...
• 20 Eylül 2024 - 07:56 • Son Güncelleme:
• 20 Eylül 2024 - 07:56 • Son Güncelleme: