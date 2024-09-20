Narin Güran'ın amcası Salim Güran cinayeti reddetti: Her şeyi Nevzat planlayıp yapmış

Ancak savcılıkta ise bu ifadesini değiştirip Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Narin’in cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti. Yine kollukta Narin’in cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söylerken kanaatimizce ileride Adli Tıp’tan bir rapor çıkar da Salim’in parmak izi çuvalda görünmez diye tasarlayarak, planlayarak savcılıkta ve mahkemede ise ‘Cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim’ dedi. Kollukta cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Nevzat, mahkemede amcanın ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dediğini öne sürdü. Kollukta, savcılıktaki ilk ifadesi ile ek ifadesi ve sorgusu esnasında bu çelişkili açıklamalar ile Nevzat şu aşamada başlı başına cinayetin ana faili durumundadır. Nevzat’ın müvekkili hedef gösteren ifadesini bütün suçunu müvekkil Salim Güran’ın üzerine bırakmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz.