Narin Güran davasında yeni gelişme! Sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sunuldu

Beklentilerinin, delillerle olayın açıklığa kavuşması olduğunu ifade eden Akbilek, "Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır." dedi.