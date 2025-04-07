Narin Güran davasında yeni gelişme! Sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sunuldu
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin 4 sanığın cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu. Avukat Yılmaz Demiroğlu ise hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirtti.
AA
• 07 Nisan 2025 - 16:39 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Nisan 2025 - 16:39 • Son Güncelleme: