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GündemNarin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı! Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti
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Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı! Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor. Davanın 2. günü gerginlikle başladı. Narin'in babası sinir krizi geçirip duruşma salonunu terk etti. İşte detaylar...

• 08 Kasım 2024 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 08 Kasım 2024 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması dün Diyarbakır’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar birer birer hâkim karşısına çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da ‘müşteki kurum’ sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

3İLK GÜN 4 SANIK, 2 TANIK DİNLENDİ

İLK GÜN 4 SANIK, 2 TANIK DİNLENDİ

Narin Güran dosyasının kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için müzekkere yazan mahkemenin talebi üzerine 6 Kasım’da adliyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı.

4Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

Dün saat 09.00’da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada önce Nevzat Bahtiyar’ın, ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran’ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Narin’in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Ardından da Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi.

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Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

6MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, Narin Güran duruşmasında yaşanan gerginliği aktardı:Baran Güran kürsüye çıkmıştı. Diyarbakır Barosu adına konuşan Nahit Eren, Baran Güran'a yönelik, 'Öncelikle ben burada ne için olduğumu söylemek istiyorum.' sana dedi.

7Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

"Orada Narin Güran'ın Adli Tıp'taki işlemleri devam ederken benim de çocuğum var. Oraya gittim. Bebek kokusundan farklı kokular geliyordu. Ve ben oradan çıktıktan sonra bana dediler ki 'O koku hala üzerinde' Baran Güran senin o kokuyu almanı istemedim. Hatta senin de burnuna kokular geliyordu dimi" diye sordu.

8Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

O da 'evet geliyordu dedi. Avukat, "Ben senin kardeşini öyle görmeni istemediğim için orada içeri girmeni istemedim.' dedi. Daha sonra avukat, 'Bugün Narin'in katilleri cezasını alsın' ifadelerini kullandı.

9KIZIM HAKKINDA BÖYLE KONUŞAMAZSIN

'KIZIM HAKKINDA BÖYLE KONUŞAMAZSIN'

Narin'in babası Arif Güran, salonda yerinden kalkarak 'Sen benim kızım hakkında böyle konuşamazsın' dedi. Hemen araya jandarma girdi. Arif Güran'ın tepkisi sonrası diğer akraba üyeleri de ayağa kalktı.

10Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

'Sen siyaset yapıyorsun, böyle konuşamazsın' diye bağırdılar. O sırada Enes Güran, anne Yüksek Güran ağlamaya başladı. Baba Arif Güran ağlayarak salonu terk etti. Baran Güran ise babasının yanına doğru gitti. Bu karışıklığın ardından duruşma beklemeye alındı.