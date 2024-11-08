Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı! Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti

"Orada Narin Güran'ın Adli Tıp'taki işlemleri devam ederken benim de çocuğum var. Oraya gittim. Bebek kokusundan farklı kokular geliyordu. Ve ben oradan çıktıktan sonra bana dediler ki 'O koku hala üzerinde' Baran Güran senin o kokuyu almanı istemedim. Hatta senin de burnuna kokular geliyordu dimi" diye sordu.