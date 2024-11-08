Narin Güran davasında 2. gün gerginlikle başladı! Baba sinir krizi geçirdi, salonu terk etti
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, bugün de devam ediyor. Davanın 2. günü gerginlikle başladı. Narin'in babası sinir krizi geçirip duruşma salonunu terk etti. İşte detaylar...
• 08 Kasım 2024 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 08 Kasım 2024 - 10:16 • Son Güncelleme: