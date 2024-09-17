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GündemNarin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme! Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı
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Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme! Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine geldiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.

• 17 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme:
• 17 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor.

2Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Bugüne kadar Muhtar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu R.A. (15) tutuklanmıştı.

3Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefon irtibatı olduğu ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınmıştı.

4TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ BEN ARAMADIM DEDİ

"TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ BEN ARAMADIM" DEDİ

Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran'ın 3 Temmuz'dan itibaren Van'a çalışmak için gittiği, 26 Temmuz'da ise Hediye Güran ile Salim Güran'ın telefon irtibatlarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

5Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu.

6Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Salim Güran "ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" demişti.

7NARİNİN KAYBOLDUĞU SAATLERDE EVE GELMİŞ

NARİN'İN KAYBOLDUĞU SAATLERDE EVE GELMİŞ

Anne Yüksel Güran ise ifadesinde Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine geldiğini anlatmıştı.

8Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Anne Yüksel "Ben çok yorulmuştum Narin gittikten sonra uyudum. Muhammed'de orada yattı. Enes'de orada yatıyordu. Eren ise telefon ile oynuyordu.

9Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Bir ara uyanıp mutfağa gidip su içip tekrar yattım. Sonra kalktım. Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı.

10Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Bana "yenge Hediye elbiselerimizi getirdi" dedi. Bende ona "neden beni uyandırmadın" dedim.

11Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

O da yenge bırakmadı dedi. Sonra Hediye geldi. Hediye dönüşte bana kendisine ait su dinamonun şalteri kapattığını söyledi.

12Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

İlk geldiğinde dinamonun şalteri açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı.

13Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Hediye ikinci gelişinde Enes uyuyordu. Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Ancak geldiğinde ben uyanmıştım.

14Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Hediye'nin su dinamosu şalteri Salim'inin evinin kapısının hemen önündedir. Salim ile Hediye'nin dinamosu aynı şalteri kullanmaktadır.

15Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Hediye'nin ilk evime gelişi ile ikinci evime gelişi dinamonun su deposunu doldurma süresi kadardır.Çünkü Hediye bana "senin evine ilk geldiğimde siz uyuyordunuz, dinamonun şalterini açtım depo dolana kadar, şimdi şalteri kapattım ve size geldim" dedi.

16Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır. Evleri birbirine yakındır. Hediye'nin 4 çocuğu vardır.

17Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Hediye'nin en büyük çocuğu orta okuluna, en küçüğü ise ikinci sınıfa gitmektedir. Hediye geldiğinde biraz oturup sohbet ettik. Hediye geldiğinde Muhammed uyuyordu" dedi.

18KOCASI WHATSAPP GÖRÜŞME İÇERİKLERİNİ SİLMİŞTİ

KOCASI WHATSAPP GÖRÜŞME İÇERİKLERİNİ SİLMİŞTİ

Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kuran kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

19Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran, arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personelinin görünmeden yanına yaklaşarak, kolluk personelini dinlemeye çalıştığı belirlenip bu yaşananlar tutanak altına alınmıştı.

20Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Ayrıca Fuat Güran'ın Whatsapp görüşme geçmişini de sildiği tespit edilmişti.

21Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

Öte yandan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili kamuoyundaki infial devam ederken yeni gözaltılar ve bulgularla soruşturma da genişliyor. En son Narin’in yengesi ve kuzenleri gözaltına alınmıştı. Onların ifadeleri veya itiraflarıyla soruşturmanın yeni bir boyut kazanabileceği değerlendiriliyor.

22YASAK İLİŞKİLER AĞI

YASAK İLİŞKİLER AĞI

Bu süreç devam ederken Narin’in katledilmesine dair yeni bir senaryo daha ortaya çıktı. Bu senaryoya göre Narin, aslında ‘görmemesi gereken şeyi’ 20 Ağustos’ta görmüştü. Bu da amca, anne ve yengenin de dahil olduğu yasak bir ilişki ağıydı. Narin her şeyden habersiz geldiği evlerinin yanındaki ahırda böyle bir ilişkiye şahit oldu.

23KÖYDE KİMSE YOKTU

KÖYDE KİMSE YOKTU

Narin’in bu duruma şahit olmasından dolayı onun bir cinayetle yok edilmesi planlandı. Cinayet günü de 21 Ağustos olarak belirlendi. Baba Arif Güran o gün düğün davetiyesi dağıtmak için Batman’a, ailenin diğer üyeleri de civardaki başka bölgelere gitmişti. Anne evdeydi. Ailenin Malatya’dan gelen oğlu Enes de evde uyuyordu. Narin ise kuzenleriyle birlikte kursa gitmişti. Giderken de saat 14.00’da büyük amcasının evine uğrayıp kuzenlerini sormuştu. Dönüşte okulun güvenlik kamerasına en son 15.15’te takıldı.

24SESSİZ VE ORGANİZE

SESSİZ VE ORGANİZE

Başına geleceklerden habersizce evine doğru gelen Narin, amca Salim’in merkezinde olduğu bir organizasyonla katledildi. Fail de kendisiydi. Cinayet yeri olarak ahır seçilmişti. Soğukkanlı ve sessizce gerçekleşen bu cinayetin ardından da cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi süreci başlatıldı. Bu süreçte tüm aile işbirliği halinde çeşitli roller üstlendi. Aramaların yanlış yönlendirilmesi, yalan ifadeler, elektrik kesintileri ve diğer müdahalelerle Narin’i arama süreci akamete uğratılmaya çalışıldı.

25ABİNİN ‘16.30’ ÇELİŞKİSİ

ABİNİN ‘16.30’ ÇELİŞKİSİ

Soruşturmada Narin’in aile üyelerine “Suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” suçlaması yöneltiliyor. Bunun gerekçelerinden biri Narin’i bulmaya çalışan ekiplere yanlış bilgi vererek süreci yönlendirmeye çalışmaları gösteriliyor. Bu kapsamda bazı sanıklar neden ve nasıl yanlış bilgi verdiklerini itiraf etmişti. Abi Enes Güran da Narin aranırken jandarmaya “bilgi sahibi” sıfatıyla iki kez bilgi vermiş. 24 ve 25 Ağustos’ta jandarmayla görüşen Enes, bu iki görüşmede de “Narin’i 16.30’da aramaya başladık” demiş. Ancak savcılık ifadesinde Narin’in kaybolduğunu akşam ezanı okunurken (19.11) fark ettiklerini söyledi. Abiye savcılıkta bu iki çelişki de soruldu, cevap olarak “Narin’in kaybolması ve bulunamamasından duyduğum üzüntüyle vakitleri ve yaşadıklarımı tam olarak hatırlayamadığımdan o şekilde beyanda bulunmuştum” dedi.

2618 DAKİKALIK SIR PERDESİ

18 DAKİKALIK SIR PERDESİ

Narin’in en son görüntüsü, kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kamerasından Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saati ise 15.40 olarak belirlendi. Narin’in bu 25 dakikalık zaman diliminde kaybolduğu düşünülüyor. Nevzat Bahtiyar’ın cesedi çuvala koyduğunu söylediği evinin önü ile Narin’in bulunduğu nokta ise araçla 7 dakika. Bir bölümü asfalt, bir bölümü toprak olan yaklaşık 2 kilometrelik yolu DHA muhabiri, otomobille 40 kilometre hızla 7 dakikada katetti. 7 dakikalık zamanın yolda harcandığı hesaplandığında, geriye kalan 18 dakikalık süredeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

27ABİ ŞİKAYETÇİ OLDU

ABİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran dün Diyarbakır Barosu’na başvurarak “Fail ya da faillerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosundan hukuki destek talebinde bulunuyorum” dedi. Diyarbakır Barosu Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil oldu.