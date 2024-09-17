Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme! Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı

ABİNİN ‘16.30’ ÇELİŞKİSİ

Soruşturmada Narin’in aile üyelerine “Suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” suçlaması yöneltiliyor. Bunun gerekçelerinden biri Narin’i bulmaya çalışan ekiplere yanlış bilgi vererek süreci yönlendirmeye çalışmaları gösteriliyor. Bu kapsamda bazı sanıklar neden ve nasıl yanlış bilgi verdiklerini itiraf etmişti. Abi Enes Güran da Narin aranırken jandarmaya “bilgi sahibi” sıfatıyla iki kez bilgi vermiş. 24 ve 25 Ağustos’ta jandarmayla görüşen Enes, bu iki görüşmede de “Narin’i 16.30’da aramaya başladık” demiş. Ancak savcılık ifadesinde Narin’in kaybolduğunu akşam ezanı okunurken (19.11) fark ettiklerini söyledi. Abiye savcılıkta bu iki çelişki de soruldu, cevap olarak “Narin’in kaybolması ve bulunamamasından duyduğum üzüntüyle vakitleri ve yaşadıklarımı tam olarak hatırlayamadığımdan o şekilde beyanda bulunmuştum” dedi.