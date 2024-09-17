Narin Güran cinayetinin kara kutusundan sır görüşme! Korkunç cinayette yeni yasak ilişki ağı detayı
Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine geldiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
• 17 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme:
• 17 Eylül 2024 - 07:43 • Son Güncelleme: