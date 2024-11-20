Narin Güran cinayetini çözecek görüşme! Telefon kayıtları ortaya çıktı, hemen kardeşini aramış
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran (8) cinayeti davasında, mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. 22 GSM hattının analizinde Narin'in cesedini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu gün, saat 06.34'te kardeşi V.B.'yi aradığı, güvenlik güçlerinin aramalara başladığı saatin 06.30-07.00 olması nedeniyle arama faaliyetlerinin takibi açısından gerçekleşen iletişimin dikkat çekici olduğu belirtildi.
Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 12:35 • Son Güncelleme: