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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının "asılsız ihbarlarla ve yanlış ifadelerle sekteye uğratılmaya çalışıldığı" sulh ceza hakimliğinin tutuklama gerekçesinde kayıtlara geçti. Öte yandan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda eve girip çıktığı öne sürülen yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre iki kişi daha gözaltına alındı.

AA / DHA
• 15 Eylül 2024 - 12:40 • Son Güncelleme:
AA / DHA
• 15 Eylül 2024 - 12:40 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

2YENGENİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

YENGENİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Narin Güran cinayetin işlendiği saatlerde eve girip çıktığı öne sürülen Hediye Güran’ın ek gözaltı süresi uzatıldı.CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ soruşturmada son detayları aktarırken, 'Narin Güran cinayetiyle ilgili çember daralıyor. Hediye Güran yani yenge, çok kritik bir öneme sahip. Çünkü anne 'ben o saatlerde Hediye Güran ile beraberdim' diyor. Cinayet saatini Hediye Güran ile karartmaya çalışıyor. Hediye Güran'ın ek gözaltı süresi uzatıldı. Anne Yüksel Güran olay anında Hediye Güran ile birlikte miydi? Bu ortaya çıkacak.' ifadelerini kullandı.

3Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

4Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A, savcılıktaki ifadesinde, olay günü sabah 05.00-06.00 gibi uyandığını, o gün sondajın başında uyuduğunu, aşağı tarlanın ardından yukarı tarlanın da suyunu değiştirdiklerini, Salim Güran'ın yukarı tarlaya geldiğini belirtti.Sondajın başında kahvaltı yaptıklarını, Salim Güran'ın 1,5-2 saat yanlarında kaldığını, Güran'ın saat kaçta yanlarından ayrıldığını hatırlamadığını savunan R.A, şöyle devam etti:

5Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

"Babam 13.00 sıralarında diğer tarlalarda çalışan işçileri almaya gitti. Sonra saat 14.00-15.00 sıralarında muhtar (Salim Güran) tekrar yanıma geldi ve babamın nerede olduğunu sordu. Ben de 'İşçileri almaya gitti' dedim. Yanımda babamı arayıp 'Neredesin?' diye sordu. Saat kaçta aradığını hatırlamıyorum. Babam da, 'İşçileri dağıtıyordum' dedi. Bu görüşmeden sonra muhtar yanımda oturdu. Birkaç dakika sonra muhtar tekrardan babamı aradı ve yine 'Neredesin?' diye sordu. Babam da 'Köyde yemek yiyorum' dedi. Bu sırada muhtarla çay içiyorduk. 16.00-16.30 sıralarında babam da geldi, bizimle çay içmeye başladı. Babam aşağı tarlaya 16.00-16.30 sıralarında gitti. Ben muhtar ile yukarı tarlada kaldım. Ben bulaşıkları yıkıyordum. 5-10 dakika muhtar burada oturduktan sonra bana 'Ben eve gidip üstümü değiştirip geleceğim.' dedi.

6YANIMIZDAN AYRILDI, ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP GELDİ

"YANIMIZDAN AYRILDI, ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP GELDİ"

Muhtar yanımdan ayrılmasından sonra ben de suyu değiştirmeye gittim. Muhtar saatini hatırlamadığım zaman diliminde yanımdan ayrılmıştı. 5-10 dakika içinde ben suyu değiştirene kadar muhtar tekrardan sondajın başına gelmişti. Bir süre sonra babam da aşağı tarla suyunu değiştirip geldi. Akşam yemeğini hazırlayıp yedik. Muhtar hiç yanımızdan gitmedi, hep beraber oturduk. Sadece 5-10 dakikalığına muhtar üzerini değiştirip gelmişti. Muhtar akşam yemeğinden sonra bizimle otururken telefonu çaldı. Telefon görüşmesinde muhtara Narin Güran'ın kaybolduğu bildirildi. Bu şekilde Narin'in kaybolduğunu öğrendik. Salim Güran üstünü değiştirmek dışında saat 14.00'ten sonra yanımdan ayrılmadı. Tarladan da ayrılmadık."

7Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Savcılıkta, tutuklu amca Salim Güran'ın olay günü öğleden sonraya ilişkin "R.A ile kanal bölgesine geldik. Kayınbabama ait çiftliğe gittik, bu çiftlikte pislikler kanala akıtılıyor, bu sebeple fıskiyeler tıkanıyor, M. de oradaydı, çiftlikte bize kazma kürek getirdiler, saati hatırlamıyorum, M. ile birlikte kazdık, hanımı bize çay getirdi, epey burada kaldık, kazma kürek ile hat açtık, çayımızı içtikten sonra R.A. ile tekrardan tarlaya döndük." beyanı hatırlatılarak, "Salim Güran ile sizin ifadeniz arasındaki çelişkiye ilişkin beyanınız nedir?" sorulması üzeri R.A, "Bu çelişkiye ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur." dedi.

8Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Salim Güran ile 21 Ağustos'ta saat 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52, 18.54'te yaptığı görüşmelerin içeriğinin sorulması üzerine R.A, hiçbir konuşmayı hatırlamadığını iddia etti.Tutuklu amcanın eşinin ifadesinde "Salim ile 14.30'da eve geldiklerini, evde beraber yemek yediklerini, Salim'in bir süre evde dinlendiğini, bir süre sonra evden ayrıldığını" söylediği, Salim Güran'ın da "evden sonra H.G'nin evine gittiğini, sonra sondajın oradaki tarlaya geçtiğini" anlattığı hatırlatılan R.A, "Bu çelişkilere diyecek bir şeyim yoktur." ifadesini kullandı.

9CEP TELEFONLARININ İMAJ ÇALIŞMASI

CEP TELEFONLARININ İMAJ ÇALIŞMASI

R.A'ya savcılıkta, "Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmasında Salim ile aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş' şeklinde mesajına karşılık sizin ise 'eeee' diye cevap verdiğiniz, Salim'in de, 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, sizin de tekrar, 'tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz bu konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" sorusu da yöneltildi. R.A, soruya "Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

10Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Salim Güran'ın pamuk tarlasındaki kurtlanmayla ilgili M.Ş.G. ile görüştüğünü, tarlaya gittiğini beyan ettiğinin anımsatılması, kendisinin ise tarladan ayrılmadıklarını söylemesiyle ortaya çıkan çelişkinin sorulması üzerine R.A, "Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı olay günü gerçekleşmemişti." dedi.

11Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Salim Güran'ın, "R.A'nın kız kardeşlerini tarladan köylerine götürdüğü" yönündeki ifadesine ilişkin soruya karşılık da R.A, "21 Ağustos 2024 tarihinden 1 veya 2 gün önce kız kardeşlerim tarlaya gelmişlerdi. Onları Salim arabası ile köye götürmüştü ancak olay günü kardeşlerim tarlaya gelmemiştir." ifadesini kullandı.

12Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

R.A, savcılıktaki sorgusunda, soruşturma kapsamında tutuklu olan Nevzat Bahtiyar'ı tanımadığını, o köyde sadece muhtarı tanıdığını belirtti.Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri de sorulan R.A, "Bu hususta diyecek hiçbir şeyim yoktur. Konu ile ilgili bilgim yoktur." dedi."Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim Güran isimli kişiyi korumaya çalıştığı"na ilişkin soru yöneltilmesi üzerine de R.A, "Ben Salim'i korumuyorum, Salim saat 14.00'ten sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı. Beyanım bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum." beyanında bulundu.

13KARARDA NARİNİ ARAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DETAYLAR YER ALDI

KARARDA NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DETAYLAR YER ALDI

R.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde de savcılıktaki beyanlarını tekrar etti.Salim Güran'ın olay günü tarlada olduğu saatlerle alakalı beyanlarının dosyadaki hiçbir delille tam olarak örtüşmediği konusunun hatırlatılması üzerine R.A, "Salim Güran belirttiğim saatlerde tarlada benim yanımdaydı, hatırladığım kadarıyla sabah 08.00'den itibaren 1-1,5 saat yanımızdaydı, daha sonra yanımızdan ayrıldı, 14.00-14.30 arası geldi, ondan sonra yanımızda Narin'in kaybolduğu haberini alana kadar kaldı, bu sürede bir defa üstünü değiştirmek için yanımızdan ayrıldı." dedi. Tutuklulardan Birsen Güran'ın 12 Eylül 2024 tarihli beyanlarının hatırlatılması üzerine R.A, "Kimse ifadelerimi ne şekilde vereceğim hususunda bana baskı yapmadı. Beni kimse tehdit etmiyor, Salim Güran'dan korkacağım herhangi bir durum yoktur." diye konuştu.

14Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Hakimlik, R.A'nın tutuklanma gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:"Suça sürüklenen çocuk R.A'nın üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürmek' suçunu işlediğine dair, 21 Ağustos 2024 günü kaybolan maktul Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı, buna göre dosyadaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı,

15Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13 Eylül 2024 tarihli kararıyla bir kısım şüphelilerin tutuklanmasına karar verildiği, R.A'nın şüpheli Salim Güran'ın tarlada olduğu saatlerle alakalı beyanlarının dosyadaki HTS kayıtlarıyla, diğer şüpheli beyanlarıyla ve dahi şüpheli Salim Güran'ın kendi beyanlarıyla çeliştiği, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, taraflar üzerinde baskı kurulma ihtimalinin eldeki dosya bakımından somut olarak varlığı ve dosyadaki diğer tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu, müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3 maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, delilerin tamamen toplanmamış olması, verilmesi beklenen cezaya göre R.A'nın kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna dair kanaat ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması, bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından R.A'nın CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verildi."

16Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Öte yandan Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A., savcılık tarafından “suçluyu kayırmak” ve “suç delillerini yok etmek” suçundan tutuklanması istemiyle diğer 8 kişiyle birlikte hâkimliğe sevk edildi. Ancak hâkimlikte yaşı da dikkate alınarak adli kontrol tedbiri konuldu ve serbest bırakıldı.

17‘YAMACA BİR ŞEYİN DÜŞMÜŞ’

‘YAMACA BİR ŞEYİN DÜŞMÜŞ’

Gözaltı sürecinde, savcılıkta 12 Eylül’de ifadeye alınan Ramazan’a cep telefonlarından elde edilen ses kaydı da soruldu. O kayıtta Salim Güran, “O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde” diyor. Ramazan da “Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş” şeklinde cevap veriyor.

18Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Ramazan A., savcıya “Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum” dedi. Bu kayıt Salim Güran’a da soruldu. Güran bu soruya “Narin’in ölümüyle ilgisi yok. Trafonun elektriğini kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. O gün de Ramazan’ı, o aleti bıraktığım taşın dibinden alması için aramıştım” diye cevap verdi.

19‘KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK’

‘KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK’

Bu görüşmeye dair haberler önceki gün medyaya yansıdı ve Ramazan A. yeniden gözaltına alınarak ifade verdi. Yine o kayıttaki konuşmalar soruldu. Çelişkili ve ikna edici olmayan cevaplar veren Ramazan A. bu kez “kasten öldürmeye iştirak” suçundan hâkimliğe sevk edildi ve gece saatlerinde tutuklandı.

20Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Böylece anne, abi ve Nevzat Bahtiyar’ın ardından bu suçlamayla tutuklanan yeni bir şüpheli daha oldu. Ramazan A. hakkında zaten baştan itibaren dosyada olduğu anlaşılan bu konuşmalar dışında hangi delillerin ortaya çıktığı ise henüz bilinmiyor. Dolayısıyla “kasten öldürmeye iştirak” suçlamasının ilgili detayları daha netleşmedi.

21BABASI DA TUTUKLANDI

BABASI DA TUTUKLANDI

2009 doğumlu Ramazan A., Salim Güran için çalışan bir işçi. Babası Mehmet Selim Atasoy daha önce tutuklanan 8 kişi arasında. O da “suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ramazan A. kendi ifadesinde göre olay günü (21 Ağustos) sabah erken saatlerden itibaren Salim Güran ile tarladaydı. Ancak Salim Güran’ın ne zaman tarlada olduğuna dair ifadesiyle Ramazan A.’nın verdiği bilgiler çelişti. Ramazan, 12 Eylül’deki ifadesinde bu çelişkiler için “Bu çelişkiye ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur” dedi.

22OLAY GÜNÜ 6 GÖRÜŞME

OLAY GÜNÜ 6 GÖRÜŞME

Yine kayıtlara göre Ramazan A., Salim Güran ile o gün 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te olmak üzere 6 ayrı görüşme yaptı. Savcılıkta bu görüşmelerin içeriği için “Hiçbir konuşmayı hatırlamıyorum” dedi. İfadelerinde çelişki olarak görülen diğer noktalara da benzer cevaplar verdi. Savcının, “Neden Salim Güran’ı korumaya çalışıyorsun?” sorusuna da “Ben Salim’i korumuyorum, saat 14.00’te kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı” yanıtını verdi. Ancak dosyadaki PTS kayıtlarına göre Salim Güran 14.33’te köye doğru geliyordu.

23ANNENİN DİŞ MODELİ ALINDI

ANNENİN DİŞ MODELİ ALINDI

Dün hastaneye sevk edilen anne Yüksel Güran’ın İstanbul Adli Tıp’a gönderilmek üzere ağız ve diş modeli alındı. Modelin, abi Enes Güran’ın kolundaki diş izleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Savcılığın, annenin Narin’i ona zarar vermeye çalışan abi Enes’ten kurtarmaya çalışırken kolunu ısırmış olabileceği şüphesini taşıdığı anlaşılıyor.

24‘GELİP ÖCÜNÜ BENDEN ALSAYDILAR ‘

‘GELİP ÖCÜNÜ BENDEN ALSAYDILAR ‘

'Soruşturma sürecinde Narin’in halası Azize Kaya da gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Azize Kaya, “Narin bulunmadan birkaç gün önce Ali Rıza amcam tüm aileyi toplayıp ‘Narin’e ne olduğunu hep birlikte konuşalım’ dedi. Orada herkes bildiğini, duyduğunu söyledi. Ancak hiç kimsenin Narin’e ne olduğuyla ilgili bir bilgisi yoktu. Herkes nereleri aradığını ve neler yaptığını anlattı.” dedi.

25Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı

Öte yandan Tavşantepe’ye ziyaretinin ardından iş insanı Ferit Kaya ile Narin’in babası Arif Güran arasındaki görüşme, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaya ile sohbet eden baba Arif Güran, “Akraba olmuş, dayı- yeğen olmuş. Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bunu herkes de biliyor. Kimin parmağı bu işte, kimin parmağı varsa da devlet delillerle çıkardıktan sonra. Ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar” dedi.

26ARACIMDA NİYE SADECE NARİN’İN DNA’SI VAR ANLAMADIM

ARACIMDA NİYE SADECE NARİN’İN DNA’SI VAR ANLAMADIM

'Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, “Sadece Narin’in DNA’sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur” dedi. Baba Arif Güran, çocuklarının ve kendilerinin Salim Güran’ın arabasına hiç binmediğini bu yüzden Narin’in DNA’sının o arabada çıkmasını anlamlandıramadığını söylemişti. Salim Güran’ın avukatı da “Arif Güran’ın da (baba) müvekkilimiz aleyhine olan beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.

27AMCA YİNE HER ŞEYİ REDDETTİ: GÖRMEDİM DUYMADIM BİLMİYORUM

AMCA YİNE HER ŞEYİ REDDETTİ: GÖRMEDİM DUYMADIM BİLMİYORUM

- Cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri ve Ramazan’la yaptığı konuşmaların ortaya çıkmasının ardından Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran’ın ifadesi tekrar alındı. Ancak amca sunulan delillere ve aleyhindeki ifadelere rağmen hiç çözülmedi, her şeyi inkâra devam etti... Salim Güran’a önceki akşam alınan son ifadesinde sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

28‘NEVZAT YALAN SÖYLÜYOR’

‘NEVZAT YALAN SÖYLÜYOR’

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı tanıyıp tanımadığı ve kendisiyle ilgi beyanlarının sorulması üzerine Salim Güran, “Kendisi benim arkadaşım olur. Aramız iyidir, köylümüz olur. Tüm söyledikleri yalan. Olay günü Nevzat’a seslenmedim, 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00’den sonra, köyde kalabalığın içinde gördüm. Cesedi ben teslim etmedim, ‘Arif’in kızını öldürdüm’ demedim” cevabını verdi.

29‘BAZ ANALİZLERİ YANLIŞ’

‘BAZ ANALİZLERİ YANLIŞ’

Savcılık olay günü kimin nerede olduğuna dair önemli detaylar veren baz sinyali ve HTS kayıtlarını Nevzat Bahtiyar’ın ifadesindeki detaylarla karşılaştırmış, Bahtiyar’ın ifadelerinin HTS analizleriyle uyumlu olduğunu tespit etmişti. Salim Güran bu konudaki soruya, “Baz analizleri yanlıştır” diye cevap verdi.

30‘O KONUŞMALARI HATIRLAMIYORUM’

‘O KONUŞMALARI HATIRLAMIYORUM’

Olay günü tutuklu Mehmet Selim Atasoy’un oğlu Ramazan ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söyledi. Ramazan ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54’teki görüşmenin içeriği de sorulan Güran, konuşmaların “şüpheli” olarak değerlendirdikleri beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etti.

31‘BİRSEN DE YALAN SÖYLÜYOR’

‘BİRSEN DE YALAN SÖYLÜYOR’

Narin’in kuzeni Birsen Güran, Narin’i olay günü en son 14.00’te görmesine rağmen Salim Güran’ın telkiniyle 17.40’ta gördüğünü söylediğini ifadesinde anlatmıştı. Salim Güran’a bu da soruldu. Güran, “Kesinlikle böyle bir şey söylemedim, yalan söylüyor” dedi.

32KAYITLARI NEDEN SİLDİLER BİLMİYORUM

KAYITLARI NEDEN SİLDİLER BİLMİYORUM

Salim Güran ilk ifadesinde arama kayıtlarını Arif Güran’ın ahırında mermi bulunduğu için sildiğini iddia etmişti. Şimdi ise “Hayat kadınları ile görüştüğüm ortaya çıkmasın diye sildim” dedi. Ailedeki diğer bireylerin niye yazışmaları sildiği sorusuna ise ‘Bilmiyorum’ diye cevap verdi.

33ANNE YÜKSEL VE YENGE MAŞALLAH İLE BİR İLİŞKİM YOKTUR

ANNE YÜKSEL VE YENGE MAŞALLAH İLE BİR İLİŞKİM YOKTUR

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesindeki Yüksel Güran ve Maşallah Güran ile ilişkisi olabileceği beyanını ise Salim Güran, “Böyle bir şey kesinlikle yoktur” sözleriyle reddetti.