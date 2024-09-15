Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme kararında ortaya çıktı, gözaltı süresi uzatıldı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının "asılsız ihbarlarla ve yanlış ifadelerle sekteye uğratılmaya çalışıldığı" sulh ceza hakimliğinin tutuklama gerekçesinde kayıtlara geçti. Öte yandan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda eve girip çıktığı öne sürülen yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre iki kişi daha gözaltına alındı.
AA / DHA
• 15 Eylül 2024 - 12:40 • Son Güncelleme:
AA / DHA
• 15 Eylül 2024 - 12:40 • Son Güncelleme: