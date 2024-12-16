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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran’ın avukatı belgesiyle açıkladı, saat detayı dikkat çekti

Narin Güran cinayetiyle ilgili 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kalırken, katil hala bulunamadı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken sanıkların avukatları arasında ise delil savaşı başladı! Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın yayınladığı belge ise cinayet saatiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı.

Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)/AA
• 16 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)/AA
• 16 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Amca Salim Güran’ın avukatı belgesiyle açıkladı, saat detayı dikkat çekti

Türkiye, nefesini tuttu bu davaya kilitlendi. Ortaya çıkan her detay, her belge cinayeti aydınlatmadı aksine soru işaretlerini beraberinde getirdi. 7'den 70'e hemen herkesin gündemi canice hayattan kopartılan Narin'di.

2NARİNİN KATİLİ KİM

NARİN'İN KATİLİ KİM?

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'in, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada, birçok şüpheli olsa da katil bir türlü bulunamadı.

3ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU TUTUKLU

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU TUTUKLU!

Çelişkili ifadeler veren ve aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklanırken, soruşturmada her gün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çelişkili ifadeler veren anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran tutuklandı. Güran Ailesi'nin komşuları Nevzat Bahtiyar ise korkunç cinayetle ilgili detayları anlattı!

4Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Amca Salim Güran’ın avukatı belgesiyle açıkladı, saat detayı dikkat çekti

Narin'i Salim Güran'ın öldürdüğünü kendisinin ise çuvala sardığı küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü açıkladı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayette tutuklu sayısı 12 olurken, ilk duruşma 7 Kasım'da yapıldı. Salim Güran, cinayet suçlamasını reddetti, katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu açıkladı.

5Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Amca Salim Güran’ın avukatı belgesiyle açıkladı, saat detayı dikkat çekti

26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kala, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın avukatları arasında adeta soğuk savaş başladı.

6-AVUKATLAR ARASINDA SOĞUK SAVAŞ BAŞLADI

-AVUKATLAR ARASINDA SOĞUK SAVAŞ BAŞLADI

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinin eşi ile yasak aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı.

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-Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe ile 4 ayda tam 177 kez görüştüğünü iddia eden Onur Akdağ, cinayetle ilgili ise kafaları karıştıran bir belge açıkladı.

8NARİN SAAT KAÇTA ÖLDÜRÜLDÜ

NARİN SAAT KAÇTA ÖLDÜRÜLDÜ?

Yapılan incelemeler sonucu Narin Güran, 21 Ağustos'ta saat 15.11'de Tavşantepe Köyü'ndeki okul kamerasına yansımıştı. En son 15.11'de görülen Narin'den bir daha haber alınamamıştı. Uzmanlar, cinayetin 15.11 ile Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın aradığı 15.42 saatleri arasında işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

9Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Amca Salim Güran’ın avukatı belgesiyle açıkladı, saat detayı dikkat çekti

Ancak Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın açıkladığı belge, Narin cinayetiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı. Öyle ki HTS kayıtlarına bakılarak cinayet saatinde Arif Güran'ın evinde ve ahır bölgesinde olduğu belirlenen Salim Güran'ın cep telefonu faturasını ödediği ortaya çıktı.

10SALİM GÜRAN FATURASINI ÖDEDİĞİ DİĞER NUMARA KİME AİT

SALİM GÜRAN FATURASINI ÖDEDİĞİ DİĞER NUMARA KİME AİT?

Yayınlanan belgede Salim Güran'ın 9 dakika arayla iki farklı numaraya ait 580 TL tutarında cep telefonu faturası ödediği görülürken, ikinci numaranın kimliğinin gizli tutulması ise akıllarda soru işareti bıraktı.