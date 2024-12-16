Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran’ın avukatı belgesiyle açıkladı, saat detayı dikkat çekti
Narin Güran cinayetiyle ilgili 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kalırken, katil hala bulunamadı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken sanıkların avukatları arasında ise delil savaşı başladı! Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın yayınladığı belge ise cinayet saatiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı.
Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)/AA
• 16 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)/AA
• 16 Aralık 2024 - 11:26 • Son Güncelleme: