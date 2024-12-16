Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran’ın avukatı belgesiyle açıkladı, saat detayı dikkat çekti

Ancak Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın açıkladığı belge, Narin cinayetiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı. Öyle ki HTS kayıtlarına bakılarak cinayet saatinde Arif Güran'ın evinde ve ahır bölgesinde olduğu belirlenen Salim Güran'ın cep telefonu faturasını ödediği ortaya çıktı.