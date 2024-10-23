Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek.



Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin iddianamedeki ‘dar alan baz çalışması’ kayıtları o güne dair önemli detaylar veriyor. Kayıtlarda Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair nokta detayları var. Bu tespitler Tavşantepe köyüne gelen ‘bilirkişi’ tarafından baz istasyonları verileri ile Narin’in evi ve çevresinde yaptığı fiziki ölçümler karşılaştırarak yapılmış. Bu veriler haklarında “ağırlaştırılmış müebbet” istenen dört şüphelinin olay anında Narin’in evinde olduğunun ana delili olarak iddianamede yer alıyor.



İşte o verilere göre dakika dakika 21 Ağustos...