Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu
Narin cinayetinde iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Narin Güran’ın katledilmesinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası talep edildi. Narin’i kimin boğduğu tespit edilemezken, daraltılmış baz/HTS kayıtlarına göre cinayet zamanı hepsinin Narin’in öldürüldüğü evde olduğunun anlaşıldığı belirtiliyor.
• 23 Ekim 2024 - 15:07 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 15:07 • Son Güncelleme: