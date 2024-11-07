Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Korkunç itirafı duyunca fenalaştı: Parça parça dereye at
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Narin’i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hâkim karşısında ifade veriyor. Salona ilk giren Nevzat Bahtiyar oldu. Bahtiyar, 'Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son ifadem geçerlidir' dedi. Amca Salim Güran'ın takım elbiseli hali dikkat çekerken Baba Arif Güran salona girince ağlamaya başladı. Öte yandan Nevzat'ın mahkemede cinsel ilişki itirafında bulundu. İşte duruşmadan dakika dakika gelişmeler...
AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 10:03 • Son Güncelleme: