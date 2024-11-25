Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Narin’in ölümü hala Türkiye’nin gündeminde. Narin’in katil ya da katillerinin kim olduğu henüz netleşmedi ancak; 26 Aralık’ta gerçekleşecek olan ikinci duruşma öncesi, cinayetle ilgili gelişme ve deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.
• 25 Kasım 2024 - 14:19 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2024 - 14:19 • Son Güncelleme: