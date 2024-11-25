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GündemNarin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş
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Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Narin’in ölümü hala Türkiye’nin gündeminde. Narin’in katil ya da katillerinin kim olduğu henüz netleşmedi ancak; 26 Aralık’ta gerçekleşecek olan ikinci duruşma öncesi, cinayetle ilgili gelişme ve deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.

• 25 Kasım 2024 - 14:19 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2024 - 14:19 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

En önemli delillerden biri televizyonda ilk kez Kanal D’de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” da gün yüzüne çıktı.

2Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, alanında uzman diş hekimleriyle gerçekleştirdiği 1 aylık çalışma sonrası elde ettiği çarpıcı bilgiyi ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” izleyicileriyle paylaştı.

3Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın sırtındaki ve yüzündeki morluklarla kolundaki ısırık izi uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Sırtındaki ve yüzündeki izlerin mısır tarlasında olduğunu söyleyen Enes Güran, kolundaki ısırığı da üzüntüsünden kendi yaptığını iddia etmişti.

4Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

Küçük kızın cesedinin uzun süre suda kalarak deforme olması sebebiyle diş örnekleri alınamamış ve ağabeyinin kolundaki izlerin de kime ait olduğu tespit edilememişti.

5Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

Savaş Kurtbaba’nın canlı yayında paylaştığı bilgi ve fotoğraflar bütün bu tartışmaların seyrini değiştirdi.

6Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

Cinayetten 3-6 gün sonra çekilen fotoğraflarda, ağabey Enes’in gözünün altında sıralı şekilde ekimoz (kanama) izleri vardı ve bu izlerin bir insanın diş izleri olduğu ortaya çıktı.

7Narin Güran cinayetinde düğümü çözecek delil: O izler bir insanın diş izleriymiş

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.