Narin Güran cinayetinde dehşete düşüren konuşma: Daha ölmemiş!
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Amca Salim Güran’ın cep telefonuna indirdiği bir aplikasyonla görüşmelerini kaydettiği ancak daha sonra bu uygulamayı sildiği ortaya çıkmıştı. Emniyet bu görüşmeleri geri getirince işçisinin 15 yaşındaki oğlu Ramazan A. ile çok önemli bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Görüşmede Salim Güran, Ramazan’a, “O köşede bir şeyin düşmüş, sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş...” diyor. Ramazan da “Henüz bende değil, tamam daha ölmemiş” diye cevap veriyor. Önceki gece de, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Ramazan, ‘cinayete iştirak’ten tutuklanıyor...
AA / DHA
• 15 Eylül 2024 - 07:26 • Son Güncelleme:
AA / DHA
• 15 Eylül 2024 - 07:26 • Son Güncelleme: