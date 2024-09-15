Narin Güran cinayetinde dehşete düşüren konuşma: Daha ölmemiş!

OLAY GÜNÜ 6 GÖRÜŞME

Yine kayıtlara göre Ramazan A., Salim Güran ile o gün 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te olmak üzere 6 ayrı görüşme yaptı. Savcılıkta bu görüşmelerin içeriği için “Hiçbir konuşmayı hatırlamıyorum” dedi. İfadelerinde çelişki olarak görülen diğer noktalara da benzer cevaplar verdi. Savcının, “Neden Salim Güran’ı korumaya çalışıyorsun?” sorusuna da “Ben Salim’i korumuyorum, saat 14.00’te kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı” yanıtını verdi. Ancak dosyadaki PTS kayıtlarına göre Salim Güran 14.33’te köye doğru geliyordu.