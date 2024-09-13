Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesini değiştirdi: Yanlış olabilir!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili soruşturmada tutuklanan annesi Yüksel Güran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Güran ifadesinde, tutuklu amca Salim Güran'a ilişkin, "Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. İyi arkadaştırlar. Onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum" dedi.
• 13 Eylül 2024 - 13:31 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 13:31 • Son Güncelleme: