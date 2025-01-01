Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim? Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü? İşte son gelişmeler...

Avukat Eryılmaz, ‘Soğuk taşlara dokunan ürpertici parmaklar, çam kokulu havada asılı kalan bir can, suyun karanlık aynasında titreyen iki siluet.’ İfadelerini kullanmış. Narin Güran’ı dereye gömmüştü Nevzat Bahtiyar. Avukat Eryılmaz iki kişiden daha bahsediyor. Acaba onlar kim? İlginç ipuçları var burada. Narin Güran’ın cansız bedeninin üzerine bir taş bıraktım diyordu Bahtiyar. Olay günü incelemesinde 3 taş daha bulundu. O taşları oraya kim koydu. Üzerine çalı çırpının da sonradan konulduğu öğrenildi.