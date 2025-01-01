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GündemNarin Güran cinayetinde 4. kişi kim? Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü? İşte son gelişmeler...
HaberlerGündem Haberleri Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim? Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü? İşte son gelişmeler...

Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim? Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü? İşte son gelişmeler...

Narin Güran cinayetinde mahkemenin kararı sonrası Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. ‘Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık.’ diyen avukat Eryılmaz, ‘Dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmeceydi.’ ifadelerini kullanırken CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ da Enes Güran'ın pantolonunda bulunan DNA izlerine dikkat çekti.

• 01 Ocak 2025 - 14:26 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2025 - 14:26 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın açıklamaları şöyle:

Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı ancak maalesef cinayetin gizemi ortaya çıkmadı. Hala katil kim bilmiyoruz. Cinayetin nedenini bilmiyoruz.

3Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Nevzat Bahtiyar’ın Avukatı Ali Eryılmaz son günlerde ilginç sosyal medya paylaşımları yapıyor ve akıllarda soru işareti bırakıyor.

4Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Avukat Eryılmaz, ‘Soğuk taşlara dokunan ürpertici parmaklar, çam kokulu havada asılı kalan bir can, suyun karanlık aynasında titreyen iki siluet.’ İfadelerini kullanmış. Narin Güran’ı dereye gömmüştü Nevzat Bahtiyar. Avukat Eryılmaz iki kişiden daha bahsediyor. Acaba onlar kim? İlginç ipuçları var burada. Narin Güran’ın cansız bedeninin üzerine bir taş bıraktım diyordu Bahtiyar. Olay günü incelemesinde 3 taş daha bulundu. O taşları oraya kim koydu. Üzerine çalı çırpının da sonradan konulduğu öğrenildi.

5Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Avukatın bazı konular hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak direkt de söyleyemediğini anlıyoruz.

Avukat, ‘Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık.’ Diyor. Tanıklar kim? Salim Güran’ın işçisine mi işaret ediyor. Cinayete dair ipucu vermiş.

6Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Kan lekeleri soruşturmada önemliydi. Ekipler Güran ailesinin evinin orada bulunan kan örnekleri ile ilgili çalışma yaptı. İnsana ait kan olduğu belirlenmişti.

7ENES GÜRANIN PANTOLONUNDAKi DNALAR KiME AiT

ENES GÜRAN'IN PANTOLONUNDAKi DNA'LAR KiME AiT?

Enes'in pantolonunda birden fazla kişiye ait DNA izleri çıkmış. Hadi bu karışım DNA'nın Enes'te var. İyi de diğerleri kime ait? Narin Güran cinayetinde çok gizemli bölgeler var. 1 ay içinde mahkeme gerekçeli kararını açıklayacak.

8Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

9NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

10Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

11Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

12Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü İşte son gelişmeler...

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.