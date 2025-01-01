Narin Güran cinayetinde 4. kişi kim? Nevzat Bahtiyar cinayeti gördü mü? İşte son gelişmeler...
Narin Güran cinayetinde mahkemenin kararı sonrası Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. ‘Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık.’ diyen avukat Eryılmaz, ‘Dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmeceydi.’ ifadelerini kullanırken CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ da Enes Güran'ın pantolonunda bulunan DNA izlerine dikkat çekti.
• 01 Ocak 2025 - 14:26 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2025 - 14:26 • Son Güncelleme: