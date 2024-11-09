Narin Güran cinayetinde 3. duruşma! Savcı talebini açıkladı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması, 3. gününde devam ediyor. Mahkeme başkanı itirafçıyı “Bildiğin varsa anlat, yeni görüntü ortaya çıkabilir.” sözleriyle uyardı. Görüntüler, katil veya katilleri kesinleştirecek netlikte olabilir. Savcı ise duruşmanın bugünkü celsesinde tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
• 09 Kasım 2024 - 16:00 • Son Güncelleme:
• 09 Kasım 2024 - 16:00 • Son Güncelleme: