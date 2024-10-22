Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar! Cinayet saatinde aynı yerdeydiler





HTS ve baz istasyonu kayıtlarına da yer verilen iddianamede, 4 şüphelinin olay günü cinayetten önce ve sonra birlikte hareket ettikleri ve aynı yerde oldukları görülüyor. HTS kayıtlarına göre;



*Anne Yüksel Güran’ın saat 14.28’de telefonu kapandığında evinde bulunduğu; aynı gün saat 15.38’de telefonu açıldığında da yine ikametinde olduğu tespit edildi.



* Ağabey Enes Güran’ın olay günü saat 14.30’da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, aynı gün 15.41’de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu belirlendi.



*Amca Salim Güran’ın olay günü saat 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat 15.19’a kadar Arif Güran’ın ikameti (Narin’in evi) ve yakınlarında bulunduğu, saat 15.20’de ahırın oraya geçiş yaptığı ve saat 16.10’a kadar Arif’in evinde ve müştemilatında olduğu kayıtlara geçti.



*Nevzat Bahtiyar’ın ise olay günü saat 15.08’de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif’in ikameti ve civarında olduğu, saat 15.27 sıralarında Arif’in evine geldiği evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35’e kadar Arif’in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin’in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.