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Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar! Cinayet saatinde aynı yerdeydiler

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye giren HTS kayıtlarında, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın, 14.28 ile 15.27 saatleri arasında cinayet yerinde olduğu tespit edildi. 4 şüpheli hakkında da ağırlaştırılmış müebbet istendi.

• 22 Ekim 2024 - 08:02 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 08:02 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

2Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler



ARAÇ 30 DAKİKA SONRA KAMERADA

İddianamede, Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’ta ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranmak suretiyle yapıldığı hatırlatıldı. Tavşantepe İlkokulu’na ait kamera görüntülerinde ise, Narin’in aynı gün 15.11’de kamera açısından çıkarak, evine giden patikaya yöneldiği görülüyor.

Tavşantepe’nin karşı kısmındaki çiftliğe ait kamera açısına da aynı gün saat 15.41’de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi’nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar’ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi.

3Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler



HTS ve baz istasyonu kayıtlarına da yer verilen iddianamede, 4 şüphelinin olay günü cinayetten önce ve sonra birlikte hareket ettikleri ve aynı yerde oldukları görülüyor. HTS kayıtlarına göre;

*Anne Yüksel Güran’ın saat 14.28’de telefonu kapandığında evinde bulunduğu; aynı gün saat 15.38’de telefonu açıldığında da yine ikametinde olduğu tespit edildi.

* Ağabey Enes Güran’ın olay günü saat 14.30’da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, aynı gün 15.41’de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu belirlendi.

*Amca Salim Güran’ın olay günü saat 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat 15.19’a kadar Arif Güran’ın ikameti (Narin’in evi) ve yakınlarında bulunduğu, saat 15.20’de ahırın oraya geçiş yaptığı ve saat 16.10’a kadar Arif’in evinde ve müştemilatında olduğu kayıtlara geçti.

*Nevzat Bahtiyar’ın ise olay günü saat 15.08’de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif’in ikameti ve civarında olduğu, saat 15.27 sıralarında Arif’in evine geldiği evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35’e kadar Arif’in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin’in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.

4Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda Eğertutmaz Deresi’ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilen iddianamede, olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48’de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, bu hususun dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu çerçevesinde değerlendirildiğinde kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği ifade edildi.

5Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler

İddianamede, “HTS analiz raporları ve dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran’ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır” denildi.

6Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler



GİZLİ TOPLANTILAR KAMERADA

İddianamede, Tavşantepe Mahallesi'nde kolluk görevlilerince yürütülen devriye faaliyetleri çerçevesinde aile üyelerinin sık sık toplantılar yaptığının belirlendiği belirtildi. Haklarında ayrıca soruşturma yürütülen Erhan ve Barış Güran'ın ikametlerine olaydan sonra güvenlik kamerası taktıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi: "Kolluk görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramada elde edilen özellikle Erhan Güran'ın ikametindeki kamera kayıtlarının alınan imajlarının ilk incelemesinde sık sık özellikle gece saatlerinde aile üyelerinin bir araya geldikleri, kamera kayıtlarında ses özelliği bulunmasına karşın seslerin anlaşılabilir nitelikte bulunmadığı tespit edilmiştir."

7Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler



ANNEYİ ELE VEREN SORU: ENES İÇİN NE YAPABİLİRİM?

İddianamede, tutuklu anne Yüksel Güran’la yaşanan bir diyaloga da yer verildi. İddianamedeki bölüm şöyle: “Çalışmaların devam ettiği 2 Eylül’de Narin’in annesi olan Yüksel Güran ile kadın jandarma personeli arasında geçen diyalogda anneye kızının bulunabilmesi amacıyla verebileceği bilgiler var ise bildirmesinin faydalı olacağı telkini üzerine yapılan gözlemlerde henüz Narin bulunamamış olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes’i koruma çabası içinde olduğu, tedirgin davranışlar sergilediği ve ‘Narin’in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim?’ şeklinde söylemlerde bulunduğu tutanak altına alınmıştır.”

8Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler



ABİ ENES CEZAEVİNDE DE RAHAT DURMAMIŞ

Ağabey Enes Güran’ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde de rahat durmadığı iddianamede yer aldı.

9Narin Güran cinayeti soruşturmasında şok detaylar Cinayet saatinde aynı yerdeydiler

İddinamede, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan incelemesi ve tetkikinde 17 Eylül’de Enes’in küçük kardeşi ile arasında geçen telefon görüşmesi esnasında, ‘abican kimseyle konuşma kendine dikkat et’ şeklinde beyanda bulunduğu, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmede de birkaç kez adli tıp raporunu kastederek, ‘Rapor geldi mi?’ şeklinde sorduğu, bir görüşmesinde de ‘Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?’ diye ağabeyine sorduğu hususları tespit edilmiştir” denildi.