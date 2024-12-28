Narin Güran cinayeti davasında Türkiye nefesini tuttu! Karar açıklanıyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam etti. Bugünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Yüksel Güran'ın savunması sırasında Arif Güran salondan ayrıldı. Ardından Enes Güran ve Salim Güran da ağlayarak jandarma eşliğinde dışarı çıkarıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar alınan kararları açıklayacak...
• 28 Aralık 2024 - 19:10 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2024 - 19:10 • Son Güncelleme: