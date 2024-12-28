Narin Güran cinayeti davasında gergin anlar: Milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" dedi. Bugünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın da savunması alındıktan sonra mahkemenin kararı açıklaması bekleniyor.
DHA / AA / İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
DHA / AA / İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:22 • Son Güncelleme: