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Narin Güran cinayeti davası başladı! Dört sanık hakim karşısında

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Narin’i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hâkim karşısında ifade veriyor. Salona ilk giren Nevzat Bahtiyar oldu. Bahtiyar, 'Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son ifadem geçerlidir' dedi. Amca Salim Güran'ın takım elbiseli hali dikkat çekerken Baba Arif Güran salona girince ağlamaya başladı.İşte duruşmadan dakika dakika gelişmeler...

AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

2Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

3Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

Mahkeme Narin’in babası Arif Güran'ın ‘müşteki’, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise ‘tanık’ sıfatıyla katılması için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da ‘müşteki kurum’ sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

4Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

İddianamede tutuklu sanıklar için şu ifadelere yer verildi:“Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır.

5Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir. 21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur.”

6SANIKLAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

SANIKLAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Dosyanın kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için müzekkere yazan mahkemenin talebi üzerine dün adliyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı.

7Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

Adliyeye giriş tek noktadan gerçekleştirilirken, gelenler çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilip, üst aramalarının ardından içeri alınıyor. Ambulans ekiplerinin de hazırda bekletildiği adliye çevresinde trafik polisleri araçların geçişini kontrol ederken, motosikletli Yunus timleri de devriye görevi yürütüyor.

8SALONA GİRİNCE AĞLADI

SALONA GİRİNCE AĞLADI

CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, Narin Güran davasıyla ilgili ilk bilgileri aktadı. Er, "İlk duruşmaya Nevzat Bahtiyar geldi. Bahtiyar Bitkin görünüyordu. Amca Salim Güran ise duruşmaya girdiğinde tıraş olmuş bir şekilde üzerinde siyah takım dikkat çekti. Biraz da zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Anne ve abi Güran yakın sıralara oturdular. Amca çaprazlarında otururken karşılarında da Nevzat Bahtiyar vardı. İsimler farklı noktalara oturuldu. Baba Arif Güran mahkeme salonunda değildi. Salona çağrılması konuşuldu ve Arif Güran da salona dahil oldu. Arif Güran salona girdikten kısa süre sonra ağlamaya başladı. Abi Baran Güran'ın müşteki olması yönünde talep geldi ama tanık olduğu için müşteki sıfatıyla değerlendirilmeyecek." ifadelerini kullandı.

9NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK BİLHİLER GELMEYE BAŞLADI

NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK BİLHİLER GELMEYE BAŞLADI

Hakim baskı altında mısın diye sordu Nevzat Bahtiyar'a. Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi dedi. İlk olarak Nevzat Bahtiyar'ın ifadesiyle başladı mahkeme. Koyu renk kazak giymiş haldeydi. Kimlik tespit yapıldı. Altı çocuğum var. Sıvacıyım, aylık gelirim 60 bin lira olduğunu bir kez daha tekrarladı.

10Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

Şimdi ahır bölümü çıktı. Ahıra gittim diyor. Oradan sonra size söyleyecekleri bence kıymetli. Ahıra niye gitmiş? Ahırda niye buluşmuşlar?

11Narin Güran cinayeti davası başladı Dört sanık hakim karşısında

Nevzat Bahtiyar suçunu itiraf eden ve bu zamana kadar konuşan eldeki tek kişi. Daha önce salona gittim, eve gittim. Evin salonunda içeri girdim. Bir odaya götürdü beni. Oda da yerde Narin Güran'ın cansız bedeni vardı. Bir battaniye sarılı bir şekilde diye anlatmıştı.