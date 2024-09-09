Narin cinayetinde itirafçının ifade tutanakları ortaya çıktı! İşte bu araçla götürmüş
Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporuna yansıdı. Soruşturmada anne, baba, 2 ağabeyi, tutuklu amcanın eşi, çocukları ve Narin’in 3 amcasının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Köyde gözaltına alınan 24. kişi olan Nevzat B.'nin dehşete düşüren ifadesine ulaşıldı. Öte yandan son olarak Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde itirafçı Nevzat B. ile keşif yapılıyor. İtirafçının Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı aracın görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı.
• 09 Eylül 2024 - 18:26 • Son Güncelleme:
• 09 Eylül 2024 - 18:26 • Son Güncelleme: