Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı! Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

'MEZARI ŞEHİTLİĞE TAŞINSIN' TALEBİ

Narin’in mezarına ziyaretler devam ediyor. Kent merkezi ve birçok şehir vatandaşlar mezarlığa ziyarete gelen arasında Narin’in akranları da bulunuyor. Mezarlığa gelenler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Yurdun dört bir yanından ziyaretler devam ederken, bazı vatandaşlar Narin’in mezarının şehitlik mezarlığına taşınmasını talep etti.