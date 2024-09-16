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Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı! Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Narin cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yenge Hediye Güran dün adliyeye sevkedildi. Sahte ihbar yapan 2 akraba daha gözaltına alındı. Soruşturma genişletilerek sürerken, arama çalışmalarının yapıldığı sırada aile üyelerinin sistematik şekilde oynadığı oyun ortaya çıktı. Öte yandan Jandarma tarafından küçük kızı Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı aramada çarpıcı deliller bulundu. İşte detaylar...

• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
1Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Sekiz yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolmuştu. Narin günlerce hem köy hem de çevresinde aranmıştı. Bu sürede Narin’in amcası muhtar Salim Güran “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

2Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Arama çalışmalarının 19’uncu gününde ise Narin’in cansız bedeni mahalleye 1.5 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde üzeri taşla kapatılmış bir çuvalda bulunmuştu.

3Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Soruşturmada anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve amcalar dahil toplam 11 kişi tutuklandı. Geçen cuma tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.

4Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Hediye Güran dün akşam saatlerinde adliyeye sevkedildi. Narin’in akrabası İsa ve Şeyma Kaya da dün sahte bilgi ve ihbarlarla olayın çözümünü manipüle etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

5DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN

DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN

Amca Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy’un tutuklanma gerekçesinde, Narin’i arama çalışmalarının “hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı” tespiti yer aldı.

6Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Kararda, “Dosyadaki JASAT tutanağına göre ‘Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 şahsın 1 kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bunun jandarmayı Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran Ailesi’nin bazı üyeleri tarafından yapıldığı” belirtildi. El birliğiyle gerçekleştirilen karartma eylemlerinin bazılarını Milliyet gazetesi derledi. İşte detaylar...

7AMCA MI KESTİ

AMCA MI KESTİ?

Narin’in ailesinin 21 Ağustos’ta küçük kızlarıyla ilgili yaptığı kayıp ihbarıyla çalışmalar başladı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, köyde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran’ın arama çalışmalarını engellemek için kestiği iddia edildi.

8KUZENİ TERLİKLERİ SAKLADI

KUZENİ TERLİKLERİ SAKLADI

Narin’e ait olduğu iddia edilen terlik 22 Ağustos’ta Güran Ailesi’nin evine 2 km mesafede bulunmuştu. Terliğin numarasının 26 olduğu, Narin’in ayak numarasının ise 31 olduğu belirtilmişti. Narin’in kuzeni Muhammed Kaya ifadesinde, Narin’i arama çalışmaları sırasında yol üzerinde terliğin tekini gördüğünü, köye döndüğünde jandarmaya vermeyi unuttuğunu söyledi. Kaya’nın bu tavrı, şüpheli ve delilleri karartma girişimi olarak değerlendirildi. Narin’in terlikleri cansız bedeninin bulunduğu çuvalda çıktı.

9BATTANİYE Mİ YAKILDI

BATTANİYE Mİ YAKILDI?

23 Ağustos’ta Narin cinayetinin üst aklı olduğu iddia edilen A.R.G.’nin tarlasında yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu yangında Narin’in cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin veya başka bir delilin yakılma ihtimali üzerinde duruluyor.

10ÜÇ KEZ DUŞ ALMIŞ

ÜÇ KEZ DUŞ ALMIŞ

Narin’in ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık izi nedeniyle 29 Ağustos’ta gözaltına alındı. 18 yaşındaki şüphelinin kolundaki izlerin yapılan incelemeler sonrası Narin’e ait olmadığı belirlendi. Ağabeyin o gün DNA örneklerinin silinmesi için 3 kez duş aldığı öne sürüldü.

11ARAMALARI YÖNLENDİRDİ

ARAMALARI YÖNLENDİRDİ

Narin, 21 Ağustos’ta köyde en son 15.15’te görüldü. Bölgedeki askeri üssün kamerasına ise aynı gün 15.40 ile 16.30 arasında Narin’in cesedinin konulduğu kırmızı aracın dere kenarına park etmiş hali yansıdı.

12Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Ancak Narin’in akrabalarının kızın görüldüğü yer ve saat hakkında bilinçli şekilde yanlış ifadeler verince aramaların şekli değişti. Askeri üssün kamerasına ise ancak 8 Eylül’de bakılabildi. Kızı ölü halde battaniyeye sarıp getiren Narin’in amcası Salim Güran ile “Cesedi ortadan kaldır” diye teslim ettiği Nevzat Bahtiyar’ın arama çalışmalarına bizzat katılıp, jandarmayı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. Aramalara kanaldan başlandı, uzun süre dereye bakılmadı. Cinayet sonrası pekçok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi.

13KUZENİN İFADESİYLE ÇIKTI

KUZENİN İFADESİYLE ÇIKTI

Narin’in babasının amcasının kızı Birsen Güran (19), olay günü Narin’in saat 14.00’te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma’yı sorduğunu belirterek daha sonra kendisine gelen amca Salim Güran’ın Narin’i 17.40 gördüğünüzü söyleyin dediğini vurgulayarak “Yoksa başın yanar” dediğini ifade etti.

14GİZLİCE JANDARMAYI DİNLEDİ

GİZLİCE JANDARMAYI DİNLEDİ

Cinayet günü Van’da olan, Narin’in kaybolduktan sonra köye dönen tutuklu amcalardan Fuat Güran’ın telefonla konuşuyormuş gibi yapıp arama-kurtarma çalışmalarını yürüten jandarmayı dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarmanın bunu fark edip, Fuat Güran hakkında 2 kez tutanak tuttuğu öğrenildi.

15MEZARI ŞEHİTLİĞE TAŞINSIN TALEBİ

'MEZARI ŞEHİTLİĞE TAŞINSIN' TALEBİ

Narin’in mezarına ziyaretler devam ediyor. Kent merkezi ve birçok şehir vatandaşlar mezarlığa ziyarete gelen arasında Narin’in akranları da bulunuyor. Mezarlığa gelenler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Yurdun dört bir yanından ziyaretler devam ederken, bazı vatandaşlar Narin’in mezarının şehitlik mezarlığına taşınmasını talep etti.

1650 SAHTE İHBAR YAPMIŞLAR

50 SAHTE İHBAR YAPMIŞLAR

Narin Güran cinayeti Türkiye’nin gündemine otururken, 19 gün boyunca arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı da soruşturmada ortaya çıktı.

17Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma dosyasına yeni giren bir delile ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

18ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

19Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...

Buna göre, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.