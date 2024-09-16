Narin cinayetinde ailenin oyunu ortaya çıktı! Her yolu denemişler, önce yangın sonra banyo...
Narin cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yenge Hediye Güran dün adliyeye sevkedildi. Sahte ihbar yapan 2 akraba daha gözaltına alındı. Soruşturma genişletilerek sürerken, arama çalışmalarının yapıldığı sırada aile üyelerinin sistematik şekilde oynadığı oyun ortaya çıktı. Öte yandan Jandarma tarafından küçük kızı Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı aramada çarpıcı deliller bulundu. İşte detaylar...
• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 16 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme: