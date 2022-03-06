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Beşiktaş'Mutlaka transfer edilsin' diye Ahmet Nur Çebi'yi ablukaya almıştı! Sezon sonunda Palmeiras'a gidiyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri 'Mutlaka transfer edilsin' diye Ahmet Nur Çebi'yi ablukaya almıştı! Sezon sonunda Palmeiras'a gidiyor
• 06 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:

'Mutlaka transfer edilsin' diye Ahmet Nur Çebi'yi ablukaya almıştı! Sezon sonunda Palmeiras'a gidiyor

Sezon başında Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden ve transferi gerçekleştirilen yıldız futbolcunun lig biter bitmez takımdan gönderileceği ortaya çıktı. Brezilya devi Palmeiras'la görüşen tecrübeli orta sahanın şimdiden eşyalarını topladığı öğrenildi.

• 06 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
1Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor
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Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçına çevrilmiş durumda. Özellikle son dönemde gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi, taraftarların da sabrını taşırmış durumda. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda Belçikalı golcünün artık yedek oturmasını ve genç Güven Yalçın'a ilk 11'de şans verilmesini istiyor.

2Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Yorumlarda, "Batshuayi'ye verilen şansın ve sabrın yarısı Güven'e gösterilmedi. Batshuayi girecek, Güven kalacak. Bundan sonra aynı şansı Güven'e verelim, o kendini göstersin. Başarılı olursa kaliteli bir forvet daha kazanmış oluruz" ifadelerini kullandılar.

3Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı.

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Milliyet'in haberine göre; Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

5Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Çin ekibi Jiangsu'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlıların yolunu tutan Teixeira'nın Kartal ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

6Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor karşısında çok iyi oynamalarına ve sayısız pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediğini alamayan Beşiktaş'ta, takım izinli olsa da Önder Karaveli gece gündüz Başakşehir maçına hazırlanıyor.

7Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Siyah-beyazlı teknik adam hücum hattında daha fazla golle buluşmak için radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

8Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Batshuayi'nin gol atma konusunda sıkıntısı olsa da sürekli pozisyonlara girmesi nedeniyle bu oyuncu üzerinde ısrar eden Önder Karaveli'nin, Başakşehir maçında Güven Yalçın, Kenan Karaman, Alex ve Larin üzerinde durarak farklı bir hücum anlayışı geliştirmeye çalışacak.

9Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Sezona iyi başlayamayan Rachid Ghezzal'in yükselen form durumunu da göz önünde bulundurarak, rakip ceza sahasında farklı oyun anlayışları üzerinde duran siyah-beyazlı teknik adamın bu bölgede bulunan herkesin sürekli hareket halinde olmasını isteyeceği öğrenildi.

10Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

Teixeira'ya son vuruşları iyi olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçında özel görevler vermesi beklenen Önder Karaveli'nin Rıdvan Yılmaz'ı da hücuma yapacağı katkıları düşünerek ilk 11'de oynatması bekleniyor.

11Mutlaka transfer edilsin diye Ahmet Nur Çebiyi ablukaya almıştı Sezon sonunda Palmeirasa gidiyor

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