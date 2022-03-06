• 06 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
'Mutlaka transfer edilsin' diye Ahmet Nur Çebi'yi ablukaya almıştı! Sezon sonunda Palmeiras'a gidiyor
Sezon başında Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden ve transferi gerçekleştirilen yıldız futbolcunun lig biter bitmez takımdan gönderileceği ortaya çıktı. Brezilya devi Palmeiras'la görüşen tecrübeli orta sahanın şimdiden eşyalarını topladığı öğrenildi.
• 06 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçına çevrilmiş durumda. Özellikle son dönemde gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi, taraftarların da sabrını taşırmış durumda. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda Belçikalı golcünün artık yedek oturmasını ve genç Güven Yalçın'a ilk 11'de şans verilmesini istiyor.
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı.
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Milliyet'in haberine göre; Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
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