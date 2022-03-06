'Mutlaka transfer edilsin' diye Ahmet Nur Çebi'yi ablukaya almıştı! Sezon sonunda Palmeiras'a gidiyor

Yorumlarda, "Batshuayi'ye verilen şansın ve sabrın yarısı Güven'e gösterilmedi. Batshuayi girecek, Güven kalacak. Bundan sonra aynı şansı Güven'e verelim, o kendini göstersin. Başarılı olursa kaliteli bir forvet daha kazanmış oluruz" ifadelerini kullandılar.