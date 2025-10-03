Muş'un altını lahana oldu! Her biri 30 kilo! Çevre illerden yoğun talep var

1

Muş Ovası'nda 3 bin dekarlık alanda üretilen lahanaların hasadına başlandı. Bağlar Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, köklerinden kestikleri lahanaları önce bir alanda biriktiriyor. Daha sonra lahanaları ağırlıklarına göre ayıran vatandaşlar, burada gerekli bakımları yaptıktan sonra 30 kilograma kadar ulaşan ürünlerini araçlara taşıyor.