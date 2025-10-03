GAZETE VATAN ANA SAYFA
Muş'un altını lahana oldu! Her biri 30 kilo! Çevre illerden yoğun talep var

03.10.2025 - 13:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Muş Ovası’nda 3 bin dekarlık alanda yetiştirilen dev lahanaların hasadı başladı. Her biri 30 kiloya ulaşan lahanalar, çiftçilerin geçim kaynağı oldu. Hasatla birlikte Batman, Bitlis ve Diyarbakır gibi çevre illerden de yoğun talep geliyor.

Muş Ovası'nda 3 bin dekarlık alanda üretilen lahanaların hasadına başlandı. Bağlar Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, köklerinden kestikleri lahanaları önce bir alanda biriktiriyor. Daha sonra lahanaları ağırlıklarına göre ayıran vatandaşlar, burada gerekli bakımları yaptıktan sonra 30 kilograma kadar ulaşan ürünlerini araçlara taşıyor.

Lahana üreticisi Tayyip Yalvarıcı, mahallede yaşayanların büyük bir bölümünün lahana ekimi yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Bu yıl ilk hasada başladıklarını belirten Yalvarıcı, "Elde ettiğimiz ürünleri genelde Batman, Bitlis ve Diyarbakır gibi çevre illere gönderiyoruz. Nereden talep olursa oraya gönderiyoruz. Ben 80 dönüme yakın alanda ekim yaptım. Geçimimi büyük ölçüde lahana satarak sağlıyoruz." dedi.

Recep Çiçek ise "Burada her yıl yaklaşık 3 bin dönem alanda lahana ekimi yapılıyor. Özellikle çevre illerden yoğun talep alıyoruz. Buranın lahanası çok kaliteli. İlk hasadımıza başladık." diye konuştu.