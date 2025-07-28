Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

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Yılda yaklaşık 600 ton mangal kömürü ürettiklerini ifade eden Sazan, şunları kaydetti: "Bu işin uzmanı olduğumuz için artık bu iş bize zor gelmiyor. Aslında çok zor ve meşakkatli bir iş. 15 yıldır mangal kömürü üreticisiyim. Bizim için bir meslek haline gelmiş. Herkes bu işi yapamaz.