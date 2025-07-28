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Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

28.07.2025 - 18:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Mardin'den sezonluk olarak Muş'a gelen aileler ekmek parası için sıcağın altında zorlu şartlarda ailece çalışıyor. Eşleri ve çocuklarıyla gelen işçiler çadırlarda kalarak zorlu sezonda evlerine kışı geçirebilecekleri bir kazançla dönmeyi umut ediyor. Kömür üreticisi Mehmet Şerif Sazan, 'Burada ailece herkes çalışıyor. Zaman zaman çocuklar bile bize destek veriyor' dedi.

1Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Muş'ta geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

2Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Memleketleri Mardin'den Muş'a gelerek kurdukları çadırlarla yaşayan 12 aile, sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bölgedeki ormandan kesim izni verilen meşe odunlarını traktörlere yüklüyor.

3Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Belirlenen alana getirilen odunları ocaklarda istifleyip üstünü toprakla kapattıktan sonra yakan işçiler, yaklaşık 20 gün boyunca ateş başında nöbet tutuyor.

4Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilerin ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleye eş ve çocukları da destek oluyor. İşçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen günlerce mangal kömürü elde ediyor.

5Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Kömür üreticisi Mehmet Şerif Sazan, basın mensuplarına, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanda mangal kömürü ürettiklerini söyledi.

6Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Yazın 6 ay boyunca mangal kömürü ürettiklerini belirten Sazan, "Sabah saat 5'te kalkıp bu işe başlıyoruz. Odunları alana getirdikten sonra üzerini saman ve toprak örtülü ocaklarda özel yöntemlerle yaklaşık 25 gün yakarak mangal kömürü elde ediyoruz.

7Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Elde edilen kömür çuvallara doldurulup toptancılara satılıyor. Kömürü İstanbul, Ankara, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Malatya gibi birçok yere gönderiyoruz." dedi.

8Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Yılda yaklaşık 600 ton mangal kömürü ürettiklerini ifade eden Sazan, şunları kaydetti: "Bu işin uzmanı olduğumuz için artık bu iş bize zor gelmiyor. Aslında çok zor ve meşakkatli bir iş. 15 yıldır mangal kömürü üreticisiyim. Bizim için bir meslek haline gelmiş. Herkes bu işi yapamaz.

9Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Ateşle alakalı bir şey değil. Bu dumanın gücüyle odunlar mangal kömürü oluyor. Ormanlık alanda yapılan işlemler sırasında yangın çıkmaması ve kömürlerin yanmaması için de gece gündüz nöbet tutuluyor. Burada ailece herkes çalışıyor. Zaman zaman çocuklar bile bize destek veriyor."

10Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Üç çocuk annesi Mesude Sazan da bölgenin zorlu koşullarına rağmen mangal kömürü üreterek aile ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

11Muş'ta ekmek parası için zorlu mesai! Bir yandan güneş bir yandan ateş kavuruyor; Üstelik çadırda yaşıyorlar

Eşi ile yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptıklarını anlatan Sazan, "Burada kurduğumuz çadırlarda yaklaşık 5 ay kalıyoruz. Kadınlar olarak sabah erken kahvaltı yapıyoruz. Akşam saat 7'ye kadar çalışıyoruz. Bir taraftan ev işi yapıyoruz bir taraftan kömür işinde çalışıyoruz. Geçim kaynağımız budur." diye konuştu.