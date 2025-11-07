Muş'ta deneme amaçlı ekildi! İlk hasat şaşırttı: Çiftçi bayram etti

3

Hasat çalışmalarına katılan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, deneme amaçlı yapılan ekimin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Malazgirtli esnafımız İbrahim Gezener bu yıl kendi köyünde ilk defa patates ekimi yaptı. Yaklaşık 100 dönüm arazide çok güzel bir verim elde edildi. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık ancak önümüzdeki yıl bu üretimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca patatesin tarım havzasına alınması için Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi.