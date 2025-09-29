GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!
HaberlerGündem Haberleri Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

29.09.2025 - 13:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Muş’un en eski ve bilinen esnaflarından "Fikret Usta" lakaplı 60 yaşındaki Fikret Tekin, babasından devraldığı ayakkabı tamirciliği mesleğini tam 45 yıldır ilk günkü özveriyle sürdürüyor. Kent merkezinde 30 yıl çalıştığı kulübesi yıkıldıktan sonra, şimdi 12 metrekarelik yeni dükkanında, her gün sabahın erken saatlerinde tezgahının başına geçiyor.

1Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

Muş'ta 60 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikret Tekin, babasından devraldığı mesleği 45 yıldır özveriyle sürdürüyor.

Kentin en eski ayakkabı tamircilerinden biri olan 5 çocuk babası Tekin, 15 yaşında babasından öğrendiği mesleğini icra etmek için her gün tezgah başına geçiyor.

2Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

Kentte "Fikret Usta" olarak bilinen Tekin, 30 yıl çalıştığı kulübe yıkıldığı için yeni geçtiği 12 metrekarelik iş yerinde çalışmaya devam ediyor.

3Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

Tekin, AA muhabirine, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 45 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

4Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

Bu işi 15 yaşındayken öğrendiğini belirten Tekin, "Babamın yanında çıraklık yaparak öğrendim. Boyacılık da yaptım. 15 yaşından sonra işimi kurdum. Çırak bulamadığım için işi tek başıma sürdürüyorum. Artık bu işte kimse çalışmıyor. Gençlerin hepsi tembelleşmiş. Ben 15 yıl boyunca sokak başında makine olmadığı için ellerimle iğneyle tamir yapıyordum. Sonra makine aldım. Burada bir kulübe belediyeden almıştım. 30 sene kulübede kaldım." diye konuştu.

5Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

Kulübenin bulunduğu alana pasaj inşa edildiğini ve buradan ihaleyle iş yeri aldığını anlatan Tekin, "Şu anda 12 metrekarelik dükkanda her türlü ayakkabı tamiri yapıyorum. Sabahın erken saatlerinde dükkanımı açıyorum. Her gün aksatmadan geldiğim iş yerimde müşterilerin hem ayakkabılarını onarıyor hem de her türlü çantayı tamir ediyorum. İlçelerden, tüm köylerden gelen müşterilerim var." dedi.