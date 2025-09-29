Muş'ta babasından devraldı, 45 yıldır bu işi yapıyor: Fikret usta, geleneksel mesleği tek başına yaşatıyor!

4

Bu işi 15 yaşındayken öğrendiğini belirten Tekin, "Babamın yanında çıraklık yaparak öğrendim. Boyacılık da yaptım. 15 yaşından sonra işimi kurdum. Çırak bulamadığım için işi tek başıma sürdürüyorum. Artık bu işte kimse çalışmıyor. Gençlerin hepsi tembelleşmiş. Ben 15 yıl boyunca sokak başında makine olmadığı için ellerimle iğneyle tamir yapıyordum. Sonra makine aldım. Burada bir kulübe belediyeden almıştım. 30 sene kulübede kaldım." diye konuştu.