Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...

İspanyol hoca özellikle sağ ve sol bek bölgelerinde her hafta değişime gitti. İki hafta üst üste iki kanatta aynı bek partnerleri hiç görev alamadı. İspanyol teknik adamın Göztepe deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre bugün de en az 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Torrent'in bugün Rize maçında 11'de, Halil yerine Emre, Babel yerine Cicaldau, Mohammed yerine Gomis'i oynatması bekleniyor. Ayrıca orta sahada da Taylan yerine Berkan'ın kullanılması gündemde…