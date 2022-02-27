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Adana DemirSporMurat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...
HaberlerAdana Demirspor Haberleri Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...
• 27 Şubat 2022 - 15:02 • Son Güncelleme:

Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Galatasaray Kulübü ile masaya oturduğu ve kanat oyuncusu için sarı kırmızılılara 1,2 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

• 27 Şubat 2022 - 15:02 • Son Güncelleme:
1Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...
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Süper Lig'de Hatayspor deplasmanında G.Saray Teknik Direktörü olarak ilk maçına çıkan Domenec Torrent, doğru 11'ini bir türlü bulamadı. Bugün sarı kırmızılı takımın teknik patronu olarak yedinci maçına çıkacak olan İspanyol Futbol adamı yine ilk 11'de değişime gidecek.

2Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

Torrent bir anlamda 'geleneği' bozmayacak zira İspanyol çalıştırıcı Galatasaray ilk 11'ini her hafta değiştirdi ve hiç iki maç üst üste aynı kadroyu sahaya sürmedi. 59 yaşındaki teknik direktör, öyle 1 ya da 2 değil her hafta sahaya sürdüğü kadroda en az 3 değişikliğe birden gitti.

3Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

Domenec Torrent kısaca istediği ve aradığı Galatasaray 11'ini henüz bulamadı. Hatayspor maçında ilk maçına çıkan Torrent, Kasımpaşa karşılaşmasında 4, bir sonraki hafta Trabzonspor'a karşı ise ilk 11'de bir önceki haftaya göre tam 5 oyuncu değişikliği yaptı.

4Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

İstediği sonuçlar ve oyun gelmedikçe de Torrent, bu değişimi her hafta sürdürdü; Alanya ve Kayseri maçlarında üçer değişiklik yaptı. İspanyol çalıştırıcı, 1-1 sona eren Kayserispor karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadroya göre Göztepe deplasmanında ise ilk 11'de tam 5 değişikliğe imza attı.

5Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

İspanyol hoca özellikle sağ ve sol bek bölgelerinde her hafta değişime gitti. İki hafta üst üste iki kanatta aynı bek partnerleri hiç görev alamadı. İspanyol teknik adamın Göztepe deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre bugün de en az 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Torrent'in bugün Rize maçında 11'de, Halil yerine Emre, Babel yerine Cicaldau, Mohammed yerine Gomis'i oynatması bekleniyor. Ayrıca orta sahada da Taylan yerine Berkan'ın kullanılması gündemde…

6Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

Çaykur Rizespor maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gören Galatasaray'da bu karşılaşma için takım kampa alınırken yönetim de 3 puan için prim verileceğini açıkladı. Teknik direktör Domenec Torrent ise yaptığı kadro seçimi ile hesap kesti!

7Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının uzatmalarında gelen penaltı kararı sonrasında hiç sevinmeyen ve somurtkan bir şekilde kulübede oturması nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı. Oimpiu Mıorutan ve Arda Turan da yine kesik yiyen oyuncular oldu.

8Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

Torrent, takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürmeyi düşünürken, sarı - kırmızılı ekibin orta sahada Pulgar - Berkan - Cicaldau üçlüsü ile oynaması bekleniyor.

9Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Süper Lig'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bonservisi için harekete geçti. Başarılı futbolunun bonservisini almak isteyen Güney ekibi, sarı-kırmızılı takıma 1.2 milyon euro önerdi.

10Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

Galatasaray'ın gelen teklifi değerlendireceği ve Adana Demirspor'a geri dönüş yapacağı ifade edildi. Bu sezon Adana Demirspor ile 28 resmi maça çıkan Akgün, 8 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

11Murat Sancaktan Burak Elmasa komik teklif Balotelliye 2,5 m.euro maaş verirken...

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