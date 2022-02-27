Murat Sancak'tan Burak Elmas'a komik teklif! Balotelli'ye 2,5 m.euro maaş verirken...
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Galatasaray Kulübü ile masaya oturduğu ve kanat oyuncusu için sarı kırmızılılara 1,2 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.
Süper Lig'de Hatayspor deplasmanında G.Saray Teknik Direktörü olarak ilk maçına çıkan Domenec Torrent, doğru 11'ini bir türlü bulamadı. Bugün sarı kırmızılı takımın teknik patronu olarak yedinci maçına çıkacak olan İspanyol Futbol adamı yine ilk 11'de değişime gidecek.
Torrent bir anlamda 'geleneği' bozmayacak zira İspanyol çalıştırıcı Galatasaray ilk 11'ini her hafta değiştirdi ve hiç iki maç üst üste aynı kadroyu sahaya sürmedi. 59 yaşındaki teknik direktör, öyle 1 ya da 2 değil her hafta sahaya sürdüğü kadroda en az 3 değişikliğe birden gitti.
İspanyol hoca özellikle sağ ve sol bek bölgelerinde her hafta değişime gitti. İki hafta üst üste iki kanatta aynı bek partnerleri hiç görev alamadı. İspanyol teknik adamın Göztepe deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre bugün de en az 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Torrent'in bugün Rize maçında 11'de, Halil yerine Emre, Babel yerine Cicaldau, Mohammed yerine Gomis'i oynatması bekleniyor. Ayrıca orta sahada da Taylan yerine Berkan'ın kullanılması gündemde…
Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Süper Lig'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bonservisi için harekete geçti. Başarılı futbolunun bonservisini almak isteyen Güney ekibi, sarı-kırmızılı takıma 1.2 milyon euro önerdi.