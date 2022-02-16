Murat Sancak'ın açıkladığı gibi değilmiş! Beşiktaş'ın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Sergen Yalçın'ın istifası üzerine göreve getirilen Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalatan siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör konusunda henüz kesin bir karara varmadığı bildirildi. Şenol Güneş'in güçlü adaylardan biri olduğu ancak Başkan Çebi veya yönetim kurulunun bu yönde bir adım atmadığı kaydedildi.