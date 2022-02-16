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BeşiktaşMurat Sancak'ın açıkladığı gibi değilmiş! Beşiktaş'ın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Murat Sancak'ın açıkladığı gibi değilmiş! Beşiktaş'ın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı
• 16 Şubat 2022 - 08:49 • Son Güncelleme:

Murat Sancak'ın açıkladığı gibi değilmiş! Beşiktaş'ın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Adana Demirspor - Beşiktaş maçından sonra 'Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun' açıklamalarıyla bir anda gündem yaratan Murat Sancak'ın bu sözleri siyah beyazlı cephede şaşkınlıkla karşılanırken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin tecrübeli teknik adam hakkında verdiği karar ortaya çıktı.

• 16 Şubat 2022 - 08:49 • Son Güncelleme:
1Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrılmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli geçici olarak takımın başına getirildi. Yeni sezon için Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le anlaştığı ileri sürülüyor.

2Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yaptığı sürpriz açıklamalar deneyimli teknik adam ile ilgili iddiaları daha da güçlendirdi. Sancak, "Beşiktaş’ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş’a gidiyor. Şenol Hoca Beşiktaş’a hayırlı olsun. Kesin ve net.

3Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş’ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş’ta. Hayırlı olsun şimdiden" açıklamasını yaptı.

4Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Sergen Yalçın'ın istifası üzerine göreve getirilen Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalatan siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör konusunda henüz kesin bir karara varmadığı bildirildi. Şenol Güneş'in güçlü adaylardan biri olduğu ancak Başkan Çebi veya yönetim kurulunun bu yönde bir adım atmadığı kaydedildi.

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Siyah-beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre yeni teknik direktör yerli de yabancı da olabilir. Futbola bakan profesyonellerin yeni teknik adam için kapsamlı bir çalışma yürüttükleri öğrenildi.

6Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Transferde ilk adımı Gedson Fernandes'le atan siyah-beyazlıların geniş bir liste hazırladıkları ve scout çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun teknik direktör konusunda kesin kararı sezon sonuna bıraktığı aktarıldı.

7Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Çebi'nin yerli ve yabancı olarak kendisine sunulacak adaylar arasından bir tercih yapacağı ileri sürüldü. Çebi'nin daha önce birlikte çalıştığı Şenol Güneş'i veya profesyonel kadronun önereceği bir yabancı teknik adamı seçebileceği savunuldu.

8Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın göreve getirdiği Şenol Güneş, 2015-2019 döneminde teknik direktörlük koltuğunda oturdu ve iki kupa kazandı. Siyah-beyazlı takımla 2 kez lig şampiyonluğu elde eden Güneş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Kartal, Güneş yönetiminde 2017-2018 sezonunu 4. basamakta kapatırken, 2018-2019'da ise ligi 3. sırada tamamlamıştı.

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Beşiktaş 'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı yeni kontrat görüşmelerindeki teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

10Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

Fanatik'e konuşan menajer Ersin Akan bu iddiaların doğru olmadığını belirterek "Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

11Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

2018 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 150 bin euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta şans bulurken, 4 gol, 3 asistle Beşiktaş'a katkı verdi.

12Murat Sancakın açıkladığı gibi değilmiş Beşiktaşın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı

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