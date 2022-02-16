Murat Sancak'ın açıkladığı gibi değilmiş! Beşiktaş'ın Şenol Güneş kararı ortaya çıktı
Adana Demirspor - Beşiktaş maçından sonra 'Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun' açıklamalarıyla bir anda gündem yaratan Murat Sancak'ın bu sözleri siyah beyazlı cephede şaşkınlıkla karşılanırken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin tecrübeli teknik adam hakkında verdiği karar ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrılmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli geçici olarak takımın başına getirildi. Yeni sezon için Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le anlaştığı ileri sürülüyor.
Sergen Yalçın'ın istifası üzerine göreve getirilen Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalatan siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör konusunda henüz kesin bir karara varmadığı bildirildi. Şenol Güneş'in güçlü adaylardan biri olduğu ancak Başkan Çebi veya yönetim kurulunun bu yönde bir adım atmadığı kaydedildi.
Transferde ilk adımı Gedson Fernandes'le atan siyah-beyazlıların geniş bir liste hazırladıkları ve scout çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun teknik direktör konusunda kesin kararı sezon sonuna bıraktığı aktarıldı.
Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın göreve getirdiği Şenol Güneş, 2015-2019 döneminde teknik direktörlük koltuğunda oturdu ve iki kupa kazandı. Siyah-beyazlı takımla 2 kez lig şampiyonluğu elde eden Güneş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Kartal, Güneş yönetiminde 2017-2018 sezonunu 4. basamakta kapatırken, 2018-2019'da ise ligi 3. sırada tamamlamıştı.