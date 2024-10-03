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Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu, kaldığı cezaevinde intihar etmiş ve ölümü şüpheli bulunmuştu. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun ölmediğini iddia etmişti. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar bugün nihayete eriyor. Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak. Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi. Kazı çalışması başladı ve olay yeri polisleri mezarın etrafını perde ile kapattı.

DHA/İHA
• 03 Ekim 2024 - 10:23 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 03 Ekim 2024 - 10:23 • Son Güncelleme:
1Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde yaşamına son vermişti. Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde vermişti.

2SAVCILIK FETHİ KABİR KARARI VERDİ

SAVCILIK FETHİ KABİR KARARI VERDİ

Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi.

3POLİSLER GİRİŞTE ÖNLEM ALDI

POLİSLER GİRİŞTE ÖNLEM ALDI

Yapılacak fethi kabir işlemi için sabah saatlerinde polis ekipleri olay yerinde bariyerlerle önlem aldı.

4SAVCI VE GÖREVLİLER MEZARLIKTA

SAVCI VE GÖREVLİLER MEZARLIKTA

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi.

5AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ, POLİS KAYIT ALDI

AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ, POLİS KAYIT ALDI

Kazı işlemi için mezar etrafındaki ağaçların söküldüğü görüldü. Görevli polis ekipleri de mezarlık başında fotoğraflar çekerek çalışmaları kayda aldı.

6POLİS PERDE ÇEKTİ, ORADA BULUNANLARI KAYDA ALDI

POLİS PERDE ÇEKTİ, ORADA BULUNANLARI KAYDA ALDI

Kazıda görevli polis memurları mezarın etrafına perde çekerek çıkarılan naaşın görüntülenmesini engelledi. Olay yeri polisleri çalışma sırasında orada bulunan herkesi kayıt altına aldı. Garipoğlu'nun cesedi tabuta konarak cenaze aracıyla adli tıp kurumuna götürülecek.

7POLİS MEZAR BAŞINDA NÖBET TUTMUŞTU

POLİS MEZAR BAŞINDA NÖBET TUTMUŞTU

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda kazı öncesi güvenliği sağlamak amacıyla 7-24 nöbet tuttuğu görülmüştü.

8İSTANBUL ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLECEK

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLECEK

Mezardan çıkarılacak ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na belediye ekipleri tarafından götürülecek. Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılarak, olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kişilerin de mezarlıkta hazır edilmesi bekleniyor.

9Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.