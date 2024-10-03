Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor
Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu, kaldığı cezaevinde intihar etmiş ve ölümü şüpheli bulunmuştu. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun ölmediğini iddia etmişti. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar bugün nihayete eriyor. Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak. Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi. Kazı çalışması başladı ve olay yeri polisleri mezarın etrafını perde ile kapattı.
DHA/İHA
• 03 Ekim 2024 - 10:23 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 03 Ekim 2024 - 10:23 • Son Güncelleme: