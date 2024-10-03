Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde yaşamına son vermişti. Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde vermişti.