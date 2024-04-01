Muhtarlık seçim sonuçları 2024 (YSK) | Muhtarlık sonuçları 2024 nasıl (nereden) öğrenilir, muhtar sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya SORGULAMA
Türkiye, 31 Mart sandıklara gitti. 2024 Mahalli İdareler Seçimi ile; belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar için oy kullanan seçmen oy sonuçlarının belli olmasının ardından mahallerinde kimin muhtar olarak seçildiğini sorgulamaya başladı. Peki, Muhtar sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? İşte muhtar sonuçları sorgulama…
• 01 Nisan 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 11:52 • Son Güncelleme: