Muhtarlık binası müze oldu: Karamanoğulları kantarından Çanakkale matarasına bin yıllık tarih bir araya geldi

4

Bizim eşyalarımız azdı, özdü ve nesilden nesle aktarılırdı. Mesela burada bir çakmağım var. Bu çakmak, dedem zamanında ocakta kullanılırdı. Sonra annemlere, babamlara kaldı, onlar da kullanıyorlardı. Şimdi ben aldım. Kullanmasak da burada hatıra olarak saklıyoruz. Eski kap kacaklar da öyle, bakırlarımız da öyle nesilden nesle dedemizin babasından dedemize kalmış, dedemizden babalarımıza, annelerimize kalmış. O eşyaları da biriktiriyoruz" dedi.