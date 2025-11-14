Mühendisliği bıraktı, hayallerinin peşine düştü! Şimdi Türkiye ve dünyayı keşfediyor

5

Özkan, şehir hayatının zorluklarından birinin de trafik olduğunun altını çizerek, "Motosiklet kullanırken kadın ve erkeğin illaki farkları var. Motosiklet, zaten ikinci planda ve zor. Bunun üzerine bir kadın olarak gördüklerinde seni taciz olaylarına kadar zaman zaman gidebiliyor. Büyük motosiklet kullandığım için genelde anlamıyorlar. Kadın olduğumu fark ettikten sonra bakışlar değişiyor, trafikte sohbet etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Hayatındaki büyük değişimin birçok kişiye ilham olduğunu belirten Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Küçükken hep işte okuyup iyi bir mesleğin olsun, sonrasında iyi bir maaş al ve hayatın kolay olsun diye yetiştirildik. Maalesef ama hayat bunun çok çok fazlası. Sevmeden zorla çalıştığın bir iş yerine çok daha düşük bütçelerle hayalini kurduğun bir şeyi yapabilir, bir yeri gezebilir ya da hayalini kurduğun her neyse yapabilirsin. Bunun için öncelikli olarak hayalinin peşinden gidip risk almak gerekiyor."