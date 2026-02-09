Muğla’da 30 yıllık rekor kırıldı! En yoğun gün belli oldu

1

Kentte 2026 yılının ilk haftalarında etkili olan yağışlar, uzun yılların ortalamalarının üzerine çıktı. Kent genelinde sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilerken, veriler ise son 30 yılın yağış ortalamalarının aşıldığını ortaya koydu. 2026 Ocak'ta Menteşe ilçesinde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 317,5 kilogram olarak kaydedildi. Aynı dönem için son 30 yılın Ocak ayı yağış ortalamasının metrekareye 219,6 kilogram olduğu belirtildi. Böylece ocak ayında düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üzerine çıktığı tespit edildi.