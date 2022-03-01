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BeşiktaşMorutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro! Burak Elmas'a yaylım ateşi...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro! Burak Elmas'a yaylım ateşi...
• 01 Mart 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:

Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro! Burak Elmas'a yaylım ateşi...

Beşiktaş'a imza atmadan önce son ana kadar Galatasaray'dan haber bekleyen, fakat sarı kırmızılı yönetimin gereken hamleleri yapmadığı Gedson Fernandes'in performansı başta Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı olmak üzere camiayı sevindirdi.

• 01 Mart 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:
1Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.

2Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.

3Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

Teknik direktörlüğe Önder Karaveli'nin getirilmesinin ardından Batshuayi'nin performansında dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçikalı yıldız son olarak Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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Süper Lig'de yakaladığı ivmeyle gol sayısını 11'e çıkartan 28 yaşındaki futbolcu gol krallığında da iddialı bir konuma geldi.

5Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

Liga Blatt'ın haberine göre; Batshuayi mevcut formuyla siyah-beyazlı yönetimi yeni sözleşme konusunda ikna edebilir. Belçikalı yıldızın sezonun geri kalanında sergileyeceği performans geleceği adına büyük önem taşıyor.

6Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

Batshuayi'nin yükselen formu sabit kaldığı takdirde siyah-beyazlı kurmaylar yeni kontrat görüşmeleri için harekete geçecek.

7Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

Beşiktaş'ın devre arasında büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ın elinden kapıp 4+1 yıllık sözleşme imzalattığı Gedson Fernandes, Süper Lig'de parlamaya devam ediyor.

8Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan alınan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderilen başarılı orta saha, takımında fark yaratıyor.

9Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'a karşı attığı şık golün yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en iyi isimlerinden olan Portekizli futbolcu için Beşiktaşlı yöneticiler, "Tam isabet, nokta atışı bir transfer yaptık. Kartal gibi.. Gelecek dönemde bize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.

10Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

Özellikle ikili mücadelelerde gücünü gösteren yıldız futbolcuya maç boyunca 12 faul yapıldı.

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Bu rakam 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de bir oyuncuya yapılan en çok faul olarak kayıtlara geçti. 23 yaşındaki orta saha, 12.5 kilometre ile karşılaşmanın en çok koşan ikinci ismi oldu.

12GEDSONUN G.SARAY MAÇINDAKİ PERFORMANSI

GEDSON'UN G.SARAY MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Kazanılan ikili mücadele: 18 - Sahipsiz top kapma: 14 - Kendisine yapılan faul: 12 - Top çalma : 4

13Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro Burak Elmasa yaylım ateşi...

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