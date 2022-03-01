• 01 Mart 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:
Morutan 4 Cicaldau 6,5 Gedson Fernandes 6 milyon euro! Burak Elmas'a yaylım ateşi...
Beşiktaş'a imza atmadan önce son ana kadar Galatasaray'dan haber bekleyen, fakat sarı kırmızılı yönetimin gereken hamleleri yapmadığı Gedson Fernandes'in performansı başta Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı olmak üzere camiayı sevindirdi.
• 01 Mart 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.
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Beşiktaş'ın devre arasında büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ın elinden kapıp 4+1 yıllık sözleşme imzalattığı Gedson Fernandes, Süper Lig'de parlamaya devam ediyor.
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Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'a karşı attığı şık golün yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en iyi isimlerinden olan Portekizli futbolcu için Beşiktaşlı yöneticiler, "Tam isabet, nokta atışı bir transfer yaptık. Kartal gibi.. Gelecek dönemde bize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.
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